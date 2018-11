Big data spelen rol in toerisme Hangzhou, een gewilde bestemming voor Europese reizigers

HANGZHOU, China, 5 nov. 2018 /PRNewswire/ -- Hangzhou staat al lang bekend als culturele hotspot en een populaire stad bij toeristen. In de afgelopen jaren is internationaal toerisme enorm toegenomen, wat essentieel heeft bijgedragen tot het verbeteren van de internationale standing van Hangzhou als toeristische trekpleister, het verbeteren van de algehele toeristische ervaring en het bouwen van een wereldwijd netwerk voor vrijetijdstoerisme. Om de toeristische aantrekkingskracht van Hangzhou te blijven verbeteren, is de Hangzhou Tourism Commission gaan samenwerken met Expedia Group Media Solutions om de voorkeuren en interesses van toeristen te helpen identificeren.



In de context van het inkomend toerisme mag het belang van de Europese markt niet worden onderschat. In 2017 bedroeg het aantal toeristen dat Hangzhou bezocht 4,02 miljoen, waarvan 559.000 uit Europa, een aandeel van 14% in het totaal



Om deze reden heeft de Hangzhou Tourism Commission samen met Expedia Group Media Solutions de "Hangzhou Pick & Mix Service" marketing campagne gelanceerd, gericht op enkele belangrijke Europese landen (VK, Frankrijk, Duitsland en Nederland) om het beste van Hangzhou tentoon te spreiden.



De campagne omvatte een "Hangzhou Pick & Mix Service" website, waarop gepersonaliseerde routes voor Hangzhou staan die zijn gebaseerd op gebruikersvoorkeuren, interesses en verwachtingen. Bezoekers op de site werden ook gevraagd om hun vijf favoriete attracties, keukens of activiteiten te kiezen, waarmee ze deelnemen aan een prijzentrekking. De website heeft in totaal 8.896 bezoekers getrokken en 3.515 inzendingen gegenereerd tijdens de campagneperiode.



Om het gedrag van de Europese bezoekers beter te leren begrijpen, heeft Expedia Group Media Solutions de keuzes geanalyseerd die zij maakten tijdens hun gebruik van de website, in combinatie met de boekingsdata en de antwoorden die ze in de prijsvraag gaven. Deze informatie werd samengesteld en gepresenteerd in een speciaal "Hangzhou Perfect Holiday" rapport.



Reisvoorkeuren



Volgens het rapport reizen de meeste Europese bezoekers aan Hangzhou met hun partner. De stijl van reizen is bij voorkeur gecultiveerd en luxe, en onder de meest populaire must-do ervaringen zijn bezoeken aan iconische bezienswaardigheden, trips naar romantische plekjes, natuur, lokale cuisine en boottochtjes. Interessant is dat de Franse toeristen een voorkeur aan de dag leggen voor boottochten, de Britten liever bezienswaardigheden bezoeken, terwijl Duitse en Nederlandse toeristen meer kunnen genieten van de romantische plekjes in Hangzhou.



Topattracties



Het rapport belicht ook de top 5 culturele attracties van Hangzhou, te weten: Lingyin Temple, Hefang Ancient Street, Thousand Island Lake, Fei Lai Feng en Cheng Huang Pavilion. De top 5 entertainment activities die genoemd werden waren de Grand Canal Night Cruise, West Lake Boat Cruise en Cycling en "Impression West Lake" (Enduring Memories of Hangzhou) Show, gevolgd door de Longjing Tea Garden Green Tea Hike en zijdemarkt shopping.



Wat restaurants betreft, geniet Grandma's House de grootste bekendheid onder toeristen van over heel de wereld. Andere eervolle vermeldingen van eten en restaurants zijn onder meer Dongpo Pork, Shengli River Food Street, Zhi Wei Guan en Lou Wai Lou; allemaal prominente plekken voor Europese reizigers om te smullen van de lokale Hangzhou keuken.



Het "Hangzhou Perfect Holiday" rapport zal uiteindelijk bijdragen aan verdere verbeteringen van Hangzhou's toeristische voorzieningen, optimalisering van het toerisme-productiesysteem, transformatie van toerisme marketing, versterking van het beheer van toeristische bestemmingen en het opzetten van drempelvrije service systemen.



Deze uitgebreide analyse van Europees inkomend toerisme betekent een belangrijke stap in de ontwikkelingsstrategie van Hangzhou's internationale toerisme en de doelstelling om een internationaal centrum van recreatie en toerisme te creëren. Dankzij de verbeteringen in diensten en voorzieningen die de bevindingen in het rapport hebben bewerkstelligd, zal Hangzhou in de toekomst verzekerd zijn van meer reizigers die de unieke cultuur en toeristische kanten van Hangzhou oprecht waarderen.



