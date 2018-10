Handelaren wereldwijd optimaliseren de diensten van UnionPay tijdens de Gouden Week om de ervaring van Chinese toeristen te verbeteren

SHANGHAI, 5 oktober 2018 /PRNewswire/ -- China Tourism Academy schat dat er dit jaar een record aantal van 7 miljoen uitgaande toeristen zullen zijn tijdens de Chinese National Day-vakantie. Deze vakantie is een wereldwijde Gouden Week geworden, die de aandacht van buitenlandse media en handelaren getrokken heeft. De Forbes-website meldde onlangs dat de voorkeur van Chinese toeristen voor ervaringen, consumptie en accommodatie, de wereldwijde toeristenindustrie zal hervormen. Buitenlandse zakenlieden zouden moeten weten wat Chinese toeristen willen, zoals hun favoriete betaalmiddel: UnionPay.



Volgens de gegevens van UnionPay International, accepteren meer dan 25 miljoen handelaren buiten het vasteland van China de kaarten van UnionPay. Met een gebruikersaantal van meer dan 80 miljoen UnionPay App-gebruikers, zien handelaren het ondersteunen van de UnionPay App als een manier om Chinese toeristen te verwelkomen. De mobiele betaaldiensten van UnionPay zijn tot nu toe in 41 landen en regio's beschikbaar. In de eerste drie dagen van de Gouden Week, is het transactievolume van UnionPay Mobile QuickPass en UnionPay QR Code-betalingen buiten het vasteland van China verdubbeld, in vergelijking met het afgelopen jaar.



De UnionPay QR code-betalingen werden net voor het festival in de Hong Kong Pricerite-winkel voor huishoudartikelen gelanceerd. In de afgelopen paar dagen hebben een groot aantal UnionPay App-gebruikers in Hongkong, Macao en het vasteland deze service kunnen gebruiken. Van 1-3 oktober nam het transactievolume met bijna 100% toe, aangezien veel toeristen van het vasteland van China een bezoek brachten aan Hongkong en Macao, en daar regelmatig gebruik maakten van de UnionPay mobiele betalingsdiensten. In Nieuw-Zeeland steeg het transactievolume van de UnionPay Mobile QuickPass bijna vijf keer, in vergelijking met het afgelopen jaar. Brett Ashley, algemeen directeur van Countdown Supermarket, de grootste lokale supermarktketen, zei dat de 181 winkels in Countdown allemaal UnionPay Mobile QuickPass hadden geaccepteerd, waardoor het winkelen door Chinese klanten in de supermarkt vergemakkelijkt werd.



Tijdens de Gouden Week, bieden bijna 20.000 handelaren uit 25 landen en regio's van over de hele wereld kortingen van maximaal 30% voor UnionPay-pashouders. Onder deze 25 landen en regio's bevinden zich populaire bestemmingen zoals Hongkong, Japan, Zuidoost-Azië en de VS, Australië, Europa, Rusland. Als reactie op de snelle groei van de consumentenvraag voor catering, entertainment, transport en andere ervaringen in uitgaande reizen, behoort bijna de helft van de, aan deze campagne deelnemende handelaars tot het type reiservaringen. UnionPay-pashouders kunnen genieten van kortingen wanneer zij een bezoek brengen aan het British Museum, het Metropolitan Museum of New York, en de Singapore Time Wing Show, alsmede andere speciale amusementsprogramma's. Kaarthouders die tevens fijnproevers zijn, kunnen genieten van privileges en kortingen bij meer dan 10 restaurants met een Michelin-ster in Hongkong, Kyoto en Londen enz.



CONTACT: Hao Lingyan, +86-13524719592