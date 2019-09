BCD Travel Partners werkt samen met VATBox om BTW-uitdagingen in de reissector te ondervangen

Enterprise platform dat inzicht biedt in de BTW-besparingen op reiskosten nu beschikbaar via de SolutionSource® marketplace van BCD Travel.



AMSTERDAM, 5 september 2019 /PRNewswire/ -- VATBox, de technologische voorloper op het gebied van BTW/GST-terugwinning, kondigt een samenwerking aan met BCD Travel, een wereldwijd opererend travel managementbedrijf dat bedrijfsreizen-gerelateerde diensten in 109 landen aanbiedt. BCD Travel maakt gebruik van het platform van VATBox om haar klanten te voorzien van een geoptimaliseerd BTW-/GST-terugvorderingsproces en een inzichtelijke analyse van hun totale reiskosten per werknemer, zodat bedrijven alle uitgaven die buiten het beleid om worden gemaakt helder kunnen krijgen.



Na het succes van de diensten van VATBox voor de eigen BTW-terugvordering en analyse van de reiskosten, beveelt BCD Travel nu VATBox aan als een technologische oplossing voor zijn klanten. Volgens Marcel de Wit, VP of Tax bij BCD Travel, heeft de samenwerking van BCD Travel met VATBox het bedrijf in staat gesteld om zijn eigen BTW-terugvorderingsprocessen en die van zijn klanten te automatiseren en te optimaliseren, opvolging van facturen te verbeteren en het leven van de reiziger te vergemakkelijken. BCD Travel heeft nu VATBox geïmplementeerd voor klanten in alle Europese landen en is bezig met het toevoegen van niet-Europese landen.



Met de mogelijkheid om met verschillende Expense Management Solutions te integreren, past het platform van VATBox goed bij de technologische roadmap van BCD Travel. De Wit legt uit: "We zijn bezig met de uitrol van ons nieuwe SolutionSource-technologieplatform - dat goed zal worden afgestemd op VATBox - zodat de twee bedrijven informatie kunnen delen en onze klanten kunnen profiteren van een degelijke reiskostenrapportage.



"De integratie van BCD Travel en VATBox zal de rol van de fiscale en financiële managers veranderen door hen in staat te stellen een proactieve rol te spelen in het reismanagement. VATBox automatiseert het volledige end-to-end proces en biedt waardevolle inzichten voor de HR-, inkoop-, financiële en fiscale afdelingen. Naast het optimaliseren van het btw-terugvorderingsproces levert het VATBox-auditproces dus niet alleen een belangrijke toegevoegde waarde voor meerdere stakeholders binnen het bedrijf, maar ook voor het optimaliseren van het btw-terugvorderingsproces.



"We zijn er trots op dat BCD Travel VATBox heeft gekozen als een van hun geautoriseerde technologiepartners voor het verbeteren van zakelijke reisprogramma's", aldus Isaac Saft, CEO en Co-Founder van VATBox. "Onze unieke Tax Compliance-technologie richt zich op de uitdagingen van RegTech en biedt een belangrijke meerwaarde en inzicht voor fiscaal leiderschap". Roderick De Greef, Managing Director EMEA North & West bij VATBox, voegde hieraan toe: "Deze samenwerking is een belangrijk element in de bredere samenwerking van VATBox met marktleiders in de reissector, gericht op het optimaliseren van ons platform voor organisaties wereldwijd".



Zoals de Wit samenvatte: "Het draait allemaal om data, en de portal van VATBox biedt ons de rapportage, analyse en business intelligence voor onze klanten en onszelf om processen te optimaliseren en de waarde die we voor ons bedrijf creëren verder te verhogen".



