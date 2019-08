Zoomlion's aandeelhoudersvergadering als afronding van sterke groei in 2018

CHANGSHA, China, 5 augustus 2019 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co (000157.SZ), een toonaangevende Chinese producent van technische apparatuur, heeft op 21 juni haar jaarlijkse aandeelhoudersvergadering 2018 gehouden in Changsha, centraal gelegen in de Chinese provincie Hunan, en sloot daarmee een jaar van sterke groei af.



Zoomlion profiteerde van een herstellende industrie en bereikte daardoor in 2018 hoogwaardige groei door meer gestroomlijnde activiteiten, het verder aanscherpen van haar concurrentievoordeel, en het versterken van haar leiderspositie, aldus secretaris van het bestuur Yang Duzhi.



De nettowinst steeg vorig jaar met 51,65% naar 2,02 miljard yuan, terwijl de inkomsten stegen met 23,3% naar 28,69 miljard yuan, en de brutomarges groeiden met bijna zes procentpunten naar 27,08 procent. De operationele kasstromen van het bedrijf stegen sterk met 77,62% naar een recordbedrag van 5,064 miljard yuan, wat de groeiende financiële kracht van het bedrijf onderstreept.



Zoomlion heeft in 2018 ook haar operationele efficiency versterkt, wat wordt bewezen door een kortere verlooptijd van vorderingen en inventaris, aldus het bedrijf.



Door kwaliteitsgroei kan Zoomlion haar aandeelhouders belonen met een gestage stroom dividenden in contanten. Volgens de toewijzingsregeling van de winst 2018, ontvangen aandeelhouders voor iedere 10 aandelen die ze in bezit hebben, 2,5 yuan aan dividend in contanten. Daarmee komt de totale beloning op 1,957 miljard yuan.



Dit is het negentiende achtereenvolgende jaar dat Zoomlion dividenden in contanten uitbetaald, een weerspiegeling van de toewijding om aandeelhouders te belonen. Het is ook een teken van Zoomlion's zelfvertrouwen in eigen kracht en toekomstige groei.



2018 kende een aanhoudende verbetering van Zoomlion's kernactiviteiten. De verkoop van technische apparatuur steeg met 49,12% naar 26,72 miljard yuan. Bovendien behield het bedrijf haar top-marktaandeel in de segmenten bouwkraanapparatuur en betonpompwagens met lange arm.



Vorig jaar ging Zoomlion door met haar groei naar de 4.0-versies van producten, die betrouwbaarder, intelligenter, functioneler en milieuvriendelijker zijn. Het bedrijf heeft een geïntegreerd netwerk gelanceerd voor de volgende generatie G-series graafmachines en heeft zijn intrede gedaan in de hoogwerkerssector.



In de sector landbouwmachines heeft Zoomlion in 2018 de strategie gevolgd van het ontwikkelen van producten in het midden en hoge segment. Tegelijkertijd heeft het kunstmatige intelligentie (AI) omarmt door een strategische samenwerking met Landing AI, een provider van solutions op het gebied van intelligentie. Wereldwijd blijft Zoomlion de ontwikkeling van overzeese productiecentra versnellen. Enkele overzeese initiatieven zijn de opwaardering van de in Italië gevestigde CIFA van een regionale onderneming naar een mondiaal bedrijf en haar stimulatie van de vestiging van een m-tec in China om daar de hoogwaardige Duitse productie- en servicestandaarden te introduceren. Zoomlion heeft ook de bouw van project Industriepark China-Wit-Rusland versneld.



Als antwoord op de vraag van aandeelhouders over de terugkoopregeling van aandelen van het bedrijf, heeft het bedrijf de aandeelhoudersvergadering verteld dat het van plan is 2,5-5% van haar eigen aandelen te verwerven. Dit benadrukt het optimisme van het bestuur over Zoomlion's groeiverwachtingen.



Over Zoomlion



Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) (000157.SZ), opgericht in 1992, is een bedrijf dat hoogwaardige apparatuur produceert, en technische apparatuur, landbouwapparatuur en financiële diensten integreert. Het bedrijf verkoopt nu bijna 460 geavanceerde producten uit 55 productlijnen in tien grote categorieën.



