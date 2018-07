invest.com en Bittrex kondigen nieuw digitaal handelsplatform aan

Nieuw cryptogeldplatform biedt klanten betrouwbare en robuuste beurs opgericht door twee toonaangevende merken in de financierings- en blockchainindustrieën



LONDEN, 5 juli 2018 /PRNewswire/ -- Bittrex, het voornaamste in de Verenigde Staten gevestigde op blockchain gebaseerde handelsplatform, en invest.com, een toonaangevend fintech-merk, hebben vandaag een partnerschap aangekondigd om samen een digitaal handelsplatform op te richten, te beginnen met klanten in de Europese Unie. Het nieuwe handelsplatform zal onder de merknaam van invest.com worden gelanceerd.



Het partnerschap combineert de geavanceerde handelsplatformtechnologie van Bittrex, met een selectie van bijna 200 digitale tokens, en het deskundigenteam van invest.com met veel ervaring in de handel in derivaten, portfoliobeheer en aandelenhandel. Geïnteresseerde en gekwalificeerde klanten kunnen zich hier [https://lpi.invest.com/invest.com&bittrex] vooraf registreren voor een account.



Itai Avneri, woordvoerder van invest.com en medeoprichter van het partnerschap voor dit nieuwe initiatief, zei: "Wij zijn verheugd om deze joint venture op te richten met Bittrex. Dankzij zijn innovatie en vastberadenheid heeft invest.com een strategische stap voorwaarts gemaakt naar de nieuwe wereld van de trading. Het merk zal zich uitsluitend richten op de opkomende cryptosector." Voorts zei hij: "Wij menen dat een uitstekende productervaring samen met een voortreffelijke klantenondersteuning, diensten met toegevoegde waarde en het rekening houden met regelgeving aan de handelaren het ultieme platform voor de verhandeling van cryptogeld zullen leveren in een veilige en beveiligde omgeving. Het is ons doel het meest gerenommeerde platform te worden in de EU en nadien in vele andere landen wereldwijd."



Algemeen directeur Bill Shihara van Bittrex zei: "Met blockchaintechnologie is het mogelijk baanbrekende oplossingen te leveren aan bedrijven en consumenten over de hele wereld. Dat betekent dat al onze acties gericht zijn op het bevorderen van deze opkomende technologie, met inbegrip van de lancering van dit nieuwe handelsplatform met invest.com. Dankzij dit partnerschap zullen klanten een grotere toegang hebben tot de meest innovatieve blockchainprojecten in de wereld en zal de aanname van deze revolutionaire technologie worden aangestuurd. De aankondiging die vandaag is gemaakt, is een verdere spannende stap voorwaarts voor de industrie en Bittrex bij de verdere uitbreiding van onze mondiale voetafdruk met nieuwe diensten en strategische partnerschappen."



Als een mondiale leider op het gebied van de blockchainrevolutie zal Bittrex zijn kenmerkende razendsnelle handelsuitvoering, betrouwbare digitale portefeuilles en toonaangevende beveiligingspraktijken ter beschikking stellen van de nieuwe beurs, evenals zijn robuust tokennoteringsproces. invest.com zet zijn jarenlange ervaring in investeringsbeheer in ten dienste van de marketing-, verkoop- en nalevingsactiviteiten van het nieuwe initiatief.



Hoewel het nieuwe invest.com [https://lpi.invest.com/invest.com&bittrex] zich in de eerste plaats zal richten op klanten in de Europese Unie, is het platform van plan om in de toekomst digitale handelsdiensten te verlenen aan andere markten, maar de dienstverlening zal beperkt blijven tot gekwalificeerde regio's en landen, in functie van toepasselijke internationale wetten en beperkingen.



Over invest.com Het in 2014 opgerichte invest.com [https://lpi.invest.com/invest.com&bittrex] heeft zijn eigen handelsplatform ontwikkeld en heeft een Europese vergunning om handel in derivaten, portfoliobeheer, algo-trading en aandelenhandel te bieden in 31 landen in Europa. Het is onze missie een wereldwijd toonaangevend mondiaal digitaal op cryptogeld gebaseerd investeringsplatform te creëren dat nieuwe en ervaren beleggers sterker maakt om actief hun cryptofinanciën te beheren.



Over Bittrex Het in 2014 door drie cyberbeveiligingsingenieurs opgerichte Bittrex is het belangrijkste in de Verenigde Staten gevestigde blockchainplatform dat een razendsnelle handelsuitvoering, betrouwbare digitale portefeuilles en toonaangevende beveiligingspraktijken biedt. Het is onze missie de blockchainindustrie te helpen bevorderen door middel van innovatie, de incubatie van nieuwe en opkomende technologieën en het aandrijven van transformerende verandering. Bittrex, Inc. is als beurs niet gereguleerd overeenkomstig de effectenwetgeving van de Verenigde Staten. Meer informatie is te vinden op www.Bittrex.com [http://www.bittrex.com/].



