Persconferentie 2e editie ISY Music Festival gehouden in Sanya, China

SANYA, China, 5 juli, 2018 /PRNewswire/ -- Op 30 juni jl., 22.00 uur plaatselijke tijd (2 PM Beijing time), vond in het Atlantis Sanya Resort in Haitang Bay te Sanya, in de Chinese provincie Hainan de persconferentie plaats betreffende de 2(e) editie van het ISY Music Festival. Aanwezig waren o.a. Hu Zhenmin, permanent lid van het CPPCC National Committee, Xu Zhenling, vice-burgermeester van Sanya, Luo Haiqiang, CEO van de China Minsheng Investment Group, evenals talrijke vertegenwoordigers van ruim 100 vooraanstaande bedrijven, waaronder Shenzhen Royole Technologies, Overseas Chinese Town (Hainan) en de HNA Group.



Het ISY Music Festival is een grootschalig muziekfestival dat door verschillende overheidsinstanties en het lokale bedrijf CMIG wordt georganiseerd. Een creatief evenement dat bedoeld is om het Chinese beleid te ondersteunen en een nauwer contact tussen China en de globale markt te bewerkstelligen. In een streven om de rijke cultuur van het land te promoten, moet ISY dienen als cultureel uitwisselingsplatform tussen China en de rest van de wereld. Na de persoonlijke aankondiging in april van dit jaar door president Xi Jinping van het besluit een pilot te willen starten om het Hainan-eiland tot vrije handelszone te maken, is de provincie druk bezig met de voorbereidingen hiervoor. De stad Sanya speelt een sleutelrol in Hainan en culturele events als het ISY Music Festival vormen een essentieel onderdeel in het streven om de stad een internationaler karakter en een gastvrijere uitstraling te geven.



https://mma.prnewswire.com/media/714090/Bai_Mudi_CEO_CMIG.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/714090/Bai_Mudi_CEO_CMIG.jpg]



Bai Mudi, CEO van CMIG, organisator van het event, zei in zijn toespraak dat CMIG een cultureel event wil creëren waarin alles samenkomt wat Sanya speciaal en uniek maakt, een event dat de stad op waardige wijze vertegenwoordigt en bijdraagt aan het economische succesverhaal van de stad. Daarnaast is het de bedoeling dat ISY uitgroeit tot een Nieuwjaarsviering met internationale allure. Tijdens het ISY worden talrijke urbane kunstexposities en honderden optredens georganiseerd, bedoeld om de bezoeker inzicht te geven in de cultuur van Sanya en de bijdrage die deze cultuur aan China als land heeft geleverd. Om de hele stad in een feestelijke sfeer onder te dompelen, worden tijdens het 3-dagen durende event botenparades georganiseerd die uitgebreide tochten door de verschillende delen van de aan drie baaien gelegen stad zullen maken. Daarnaast gaat het bedrijf samenwerken met de beroemde Chinese beeldhouwer Gao Xiaowu voor een sculpturententoonstelling in de stad, waarbij bezoekers de mogelijkheid wordt geboden de verhalen achter de werken te ontdekken. De sfeer rond Nieuwjaar zal met een reeks uitgebreide vuurwerkshows worden geaccentueerd. Om een extra gelegenheid te creëren om Sanya aan de wereld te tonen, zal in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam bovendien een zusterevenement worden georganiseerd onder de naam 'ISY China Night'.



https://mma.prnewswire.com/media/714091/2nd_ISY_Music_Festival.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/714091/2nd_ISY_Music_Festival.jpg]



Tijdens de persconferentie werd de ISY line-up van artiesten en de hoofdplanning van het event aan de aanwezige muziekliefhebbers meegedeeld. De eerste acht artiesten, stuk voor stuk superstars, zijn:





-- Xu Mengyuan, Chinese top-dj

-- CARTA, de nr.-1 dj in de Chinese muziekwereld en top-100 dj wereldwijd

-- Maurice West, de 19-jarige rijzende dj-ster uit Nederland met een plaats

in de top voor elektronische muziekdownloads

-- Timmy Trumpet, Australische electro house dj en producer, virtuoos

trompetspeler en top-100 dj

-- R3hab, de nr.-18 dj in de top-100 met veel fans en volgers in China

-- W&W, de nr.-14 dj in de top-100 van 2017

-- Steve Aoki, de nr.-1 superstar dj in Azië en nr.-9 in de top-100 voor

dj's

-- Armin van Buuren, 's werelds populairste dj en superster die vier jaar

lang op nummer 1 van de top-100 stond

Dit is slechts een begin van de line-up. ISY zal binnenkort nog meer namen en acts aan de lijst toevoegen.



https://mma.prnewswire.com/media/714092/artist_lineup_ISY_Music.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/714092/artist_lineup_ISY_Music.jpg]



Net zo belangrijk als de line-up van artiesten is ook de planning voor de hoofdlocatie. Voor het 2(e) ISY Music Festival worden vier podia gerealiseerd: een hoofdpodium en drie opvallende podia voor installatiekunst. De creatieve vormgeving van de verschillende podia is bedoeld om de audiovisuele beleving van de bezoekers tijdens de verschillende optredens extra te accentueren. Er komt een leisure-zone, een markt waar talrijke merken vertegenwoordigd zijn en een deel voor installatiekunst met een rijk aanbod voor ravers dat een ongeëvenaard 'shock'-effect zal bezorgen.



Het ISY Music Festival is een essentieel onderdeel om het provinciebeleid te implementeren dat tot doel heeft Sanya te promoten als 'Internationaal toeristisch eiland' en 'Vrije handelshaven van Hainan'. Het festival maakt duidelijk dat China heeft geleerd dat het zijn unieke en rijke cultuur niet alleen op lokaal niveau moet tentoonstellen, maar dat het land ook in staat is om in grote mate een internationaal publiek aan te trekken. Men verwacht dat het festival een onmisbaar en essentieel deel van de wereldwijde popcultuur zal gaan uitmaken. De 2(e) editie van het ISY Music Festival vindt plaats tussen 27 december 2018 en 1 januari 2019. We verheugen ons op de line-up van superstarts en de indrukwekkende podia.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/714090/Bai_Mudi_CEO_CMIG.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/714090/Bai_Mudi_CEO_CMIG.jpg]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/714091/2nd_ISY_Music_Festival.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/714091/2nd_ISY_Music_Festival.jpg]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/714092/artist_lineup_ISY_Music.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/714092/artist_lineup_ISY_Music.jpg]



CONTACT: Tianhao Li, +86-13944944638, 645961397@qq.com



Web site: http://www.isymusicfestival.com/