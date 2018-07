Ongeveer 4.000 onderwijsinstellingen buiten het vasteland van China accepteren UnionPay-kaarten voor de betaling van collegegeld

SJANGHAI, 5 juli 2018 /PRNewswire/ -- Volgens de informatie van het Chinese Ministerie van Onderwijs, bedraagt het aantal Chinese studenten dat in het buitenland studeert, voor de eerste keer in 2017 meer dan 600.000, namelijk een totaal van 608.400, en China blijft 's werelds grootste bron van internationale studenten. UnionPay International is zijn betalingsdienst voor het onderwijs blijven upgraden, om studenten te voorzien van meerdere betaaldiensten inclusief het online en offline betalen van collegegeld, dagelijkse geldopname en betalingsdiensten, en het aanvragen van plaatselijke kaarten. Op dit moment worden UnionPay-kaarten door ongeveer 4.000 onderwijsinstellingen buiten het vasteland van China geaccepteerd voor de betaling van collegegelden. In de eerste vijf maanden van dit jaar werd, met behulp van de UnionPay-kaarten, 2,5 keer meer collegegeld betaald in vergelijking met het afgelopen jaar.



Cai Jianbo, CEO van UnionPay International, zei dat door de voortdurende verbetering van UnionPay's online en offline acceptatie buiten het vasteland van China, het betalingsservicesysteem van UnionPay voor studenten in het buitenland nieuwe functies heeft verworven. Allereerst is het servicebereik breder geworden, en dekt het niet alleen belangrijke bestemmingen voor studenten in het buitenland maar levert het ook diensten aan studenten die in de "Belt and Road"-landen en regio's studeren. Ten tweede, met de continue optimalisatie van de acceptatie van UnionPay, zowel op als buiten de campus, wordt het acceptatiebereik van de mobiele "UnionPay"-app en andere innovatieve UnionPay-betaalproducten ook uitgebreid. Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan de diverse betalingsvereisten van studenten. Ten slot biedt UnionPay meerdere diensten en privileges met toegevoegde waarde, die gerelateerd zijn aan het studeren in het buitenland.



De UnionPay-betalingsdienst voor het onderwijs blijft zich uitbreiden



De UnionPay-betalingsdienst voor het onderwijs is uitgegroeid tot een speciaal kenmerk van UnionPay's grensoverschrijdende online betalingsdienst. Het heeft veel voordelen: het is veilig, snel en het geld zal worden afgeschreven in RMB. Naast Flywire en Western Union, zijn enkele ander online betalingsplatforms voor het onderwijs, zoals Easy Transfer, iEduPay en het officieel betalingsplatform voor collegeld van de Imperial Bank of Canada (CIBC), ook begonnen met het accepteren van UnionPay-kaarten. Easy Transfer is China's grootste financiële online serviceplatform voor studenten in het buitenland, en is het de plek waar studenten hun collegegeld en huur kunnen betalen voor duizenden gerenommeerde hogescholen en universiteiten buiten het vasteland van China. Op iEduPay (www.iedupay.com [http://www.iedupay.com/]), een platform dat gezamenlijk ontwikkeld is door UnionPay International en www.aoji.cn [http://www.aoji.cn/], kunnen kaarthouders hun collegegeld betalen aan alle hogescholen, universiteiten en openbare middelbare scholen in Australië. CIBC is een van de top vijf banken in Canada, en het betalingsplatform voor het betalen van collegegeld bestrijkt een groot aantal scholen in het land.



Studenten en ouders kunnen ook het collegegeld betalen via de POS-terminals op de campus van onderwijsinstellingen buiten het vasteland van China. UnionPay wordt via POS-terminals op meer dan 1100 scholen, hogescholen en universiteiten in Australië geaccepteerd, op 80 onderwijsinstellingen in Singapore, en honderden andere onderwijsinstellingen in Europese landen, zoals in Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië. Kaarthouders kunnen ook online met hun UnionPay-kaart hun collegegeld betalen via de officiële website van meer dan 700 onderwijsinstellingen in de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland.



Omdat de landen en regio's langs de "Belt and Road" nieuwe bestemmingen zijn geworden voor Chinese studenten, wordt UnionPay's betalingsdienst voor het onderwijs in Rusland, Kazachstan, en andere B&R-landen voortdurend verbeterd. De Staatsuniversiteit van Moskou, de Federale Universiteit van het Verre Oosten, de Plekhanov Academie voor de Russische Economie en vele andere universiteiten accepteren UnionPay-kaarten voor de betaling van collegegeld en accommodatie. In 2017 groeide het bedrag aan collegegeld dat door Chinese studenten met UnionPay-kaarten betaald werd tientallen keren in vergelijking met het voorgaande jaar.



UnionPay biedt betere betalingservaringen aan studenten die in het buitenland studeren



Het UnionPay-acceptatienetwerk bestrijkt 169 landen en regio's, en studenten kunnen nu hun UnionPay-kaarten gebruiken bij handelaren en geldautomaten op en buiten de campus. UnionPay-kaarten worden bijvoorbeeld geaccepteerd in de boekhandel op de campus van meer dan 20 belangrijke universiteiten in de VS, zoals Columbia University, New York University, en UCLA. UnionPay wordt geaccepteerd door POS-terminals op ongeveer 20 universiteitscampussen in Frankrijk. Studenten kunnen ook een UnionPay-kaart aanvragen op hun studiebestemming. Momenteel worden UnionPay-kaarten in 48 landen en regio's uitgegeven, waaronder in Hongkong, Australië, de VS, en Canada.



Chinese studenten kunnen de mobiele "UnionPay"-app downloaden om gebruik te maken van een soepele mobiele betaaldienst in 26 landen en regio's buiten het vasteland van China, met inbegrip van de VS, Australië, en Canada. Van de handelaren die in Australië UnionPay-kaarten accepteren, accepteert meer dan 60% de UnionPay mobiele QuickPass, en studenten kunnen bij deze handelaren met tap-and-go betalen. Er zijn in Rusland meer dan een miljoen POS-terminals die UnionPay mobiele QuickPass accepteren, in fastfoodrestaurants, supermarkten, en winkelcentra die bij studenten populair zijn.



CONTACT: Agnes Hou, houlingwei@unionpayintl.com, +86-21-2026-5843