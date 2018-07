Smart City Expo World Congress presenteert in 2018 een speciale editie met als onderwerp Steden om in te leven

BARCELONA, Spanje, July 5, 2018 /PRNewswire/ --



Het toonaangevende internationale evenement over slimme steden Smart City Expo World Congress [http://www.smartcityexpo.com ] (SCEWC), organiseert in 2018 zijn grootste editie ooit. Van 13[tot] en met 15 november zullen op de beroemde Gran Via-locatie van de Fira de Barcelona meer dan 700 steden, 700 exposanten en 400 sprekers samenkomen. Aan de hand van het thema Steden om in te leven zal er worden ingezoomd op hoe steden hun transformatiestrategieën moeten richten op het einddoel, namelijk om hun metropolen voor de burgers tot optimale locaties om te vormen om in te leven, te werken en zich te kunnen ontwikkelen.



Met nog maar amper zes maanden te gaan, heeft het SCEWC-evenement nu al 90% van zijn vloeroppervlak volgeboekt en overtreft daarmee alvast de cijfers van vorig jaar met 20%. De circa 700 bedrijven, die aan de editie 2018 deelnemen - waaronder Acciona, Alstom, Axis, Bosch, Bouygues, Cellnex, Cisco, Citelum, Dassault Systèmes, Deloitte, Deutsche Telekom, Engie, Esri, FCC, Ferrovial, Fiware, Hexagon, Huawei, Inesa, Isbak, Itron, Mastercard, Microsoft, Mobileye, Nec, Rambus, Schreder, Suez, Ubiwhere, Urbaser en Worldsensing - zullen over meer dan 18.000 vierkante meters worden verspreid.



Daarnaast zal de tentoonstelling ook een groot aantal steden, regio's en landen verwelkomen die hun projecten presenteren, waaronder Oostenrijk, Barcelona, Beieren, Baden-Württemberg, Berlijn, Brussel, Buenos Aires, Busan, Dubai, Estland, Firenze, Vlaanderen, Goyang, Grenoble, Hangzhou, Hannover, Israël, Japan, Korea, Leeds, Lyon, Madrid, Montevideo, Nederland, Noorwegen, Praag, Taipei, Tel Aviv, Thailand, Verenigde Staten en Wallonië.



Ugo Valenti, de directeur van het evenement, stelt dat " "de continue groei van ons congres laat zien dat we gelijk hadden met de strategische gok, die we bijna tien jaar geleden met een nieuwe branche namen, en bevestigt de sleutelrol ervan bij de duurzame ontwikkeling en transformatie van steden over de hele wereld. Gelukkig staan burgers tegenwoordig centraal bij alle strategieën die voor stedelijke transformatie worden ontwikkeld en bieden zij zo een platform, een forum dat ervoor zorgt dat steden van elkaar leren en met elkaar samenwerken, zowel nu als in de toekomst."



Sharing Cities collectief



SCEWC organiseert tevens de Sharing Cities Summit, die begint op 12 november begint. In navolging van steden als Amsterdam en New York, die de vorige edities organiseerden, brengt het evenement weer burgemeesters en loco-burgemeesters van toonaangevende steden uit de hele wereld bijeen - zoals die van Amsterdam, Milaan, Montreal, New York, Parijs, Toronto en Wenen - om er samen te kunnen bespreken, hoe de voortdurende groei van deeleconomieën van invloed is op het leven en de economische ontwikkeling van de steden, en welke innovatieve maatregelen er mogelijk zijn om deze uitdagingen en kansen gezamenlijk aan te gaan.



