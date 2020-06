Legal-Bay Lawsuit Funding kondigt aan dat Roundup heeft ingestemd om bepaalde zaken te schikken

Het bedrijf dat financiering vóór schikkingen toekent, had in een eerdere update gemeld dat vooruitgang was geboekt in de gesprekken inzake een schikking met Roundup; het bedrijf meldt nu als eerste dat een schikking is overeengekomen voor eisers die non-Hodgkin-lymfoom kregen van de onkruidverdelger.



WHIPPANY, New Jersey, 4 juni 2020 /PRNewswire/ -- Legal-Bay LLC, het bedrijf voor de financiering van schikkingen in rechtszaken, heeft bericht ontvangen dat er een voorlopige schikking is overeengekomen met betrekking tot een deel van de talrijke Roundup-rechtszaken die in de Verenigde Staten zijn ingediend. Volgens de bronnen van Legal-Bay dicht bij de rechtszaak die anoniem wensen te blijven, hebben de schikkingsbedragen specifiek betrekking op eisers die non-Hodgkin-lymfoom kregen na te zijn blootgesteld aan het product van Bayer Monsanto. De financiële voorwaarden zijn nog niet bekend, maar de eisers zullen in verschillende niveaus van schadevergoeding vallen die de uiteindelijke bedragen in dollar zullen bepalen. Bayer AG is gevestigd in Duitsland, maar bij de schikkingen zijn geen Europese ingezetenen betrokken.



Chris Janish, algemeen directeur van Legal-Bay, merkte op: "Zoals vorige maand aangegeven, zijn we blij dat deze rechtszaak zich nu officieel in de afwikkelingsstatus bevindt. Ik geloof dat de advocaten van de eisers en Bayer een geweldige job hebben gedaan bij het oplossen van een aantal van deze claims gezien alle factoren die vandaag aanwezig zijn in het land. Hoewel de definitieve bevestiging nog niet is gebeurd, zijn wij van mening dat dit een enorme stap is in de volgende fase van het proces voor de patiënten."



Bayer Monsanto stond onder druk toen de jury zich tegen het bedrijf uitsprak. Met 80.000 ingediende claims, biedt Bayer nu aan om te beginnen aan een wereldwijde schikkingsstructuur om de blootstelling te beperken en dit hoofdstuk af te sluiten voor het bedrijf. Aan Bayer Monsanto gerichte verzoeken om commentaar over de bevestiging van de schikking kregen geen gehoor, en het bedrijf ontkent nog steeds zijn aansprakelijkheid.



Legal-Bay zal nieuwe pre-schikkingsverzoeken accepteren voor Roundup-zaken, evenals voor huidige klanten.



