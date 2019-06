Pregis wordt overgenomen door private equity-onderneming Warburg Pincus

DEERFIELD, Illinois, 5 juni 2019 /PRNewswire/ -- Warburg Pincus, een vooraanstaande internationale private equity-onderneming die zich toelegt op groeibeleggingen, heeft ermee ingestemd om Pregis LLC, een toonaangevende fabrikant van beschermende verpakkingsmaterialen en geautomatiseerde systemen, over te nemen van Olympus Partners, dat haar hoofdkantoor heeft in Stamford, Connecticut, voor een niet nader genoemd bedrag



Pregis' huidige managementteam, onder leiding van Kevin Baudhuin, president en chief executive officer, gaat door in eigendom van Walburg Pincus.



"Wij vinden het erg fijn om als partner met Warburg Pincus verder te gaan om de sterk groei die is bereikt door middel van klantgerichte innovatie, marktontwikkeling en investeringen voort te zetten. Ondersteund door hun uitgebreide netwerk met goed geïnformeerde bronnen en internationale perspectieven, zijn we ervan overtuigd dat Warburg Pincus onze toekomstige groei verder zal versnellen ", zei Kevin Baudhuin, president en chief executive officer, Pregis. "Wij willen ook Olympus van harte bedanken voor hun partnerschap en ondersteuning, hetgeen de sleutel tot ons succes is geweest gedurende de afgelopen vijf jaar."



Pregis is sinds mei 2014 in eigendom van Olympus en heeft zes acquisities uitgevoerd (Eagle Film Extruders, Easypack Ltd, Sharp Packaging Systems, 3M PolyMask, Rex Performance Products en FP International). Het bedrijf is gegroeid, van 14 tot 22 productiefaciliteiten voor Noord-Amerika en Europa. Pregis heeft momenteel 2250 teamleden in dienst.



Het bedrijf heeft ook significante kapitaalinvesteringen gedaan tijdens die periode, waaronder meerdere nieuwe geblazen folie-extrusielijnen bij haar locatie Pregis Films. De extra capaciteit zorgt voor verbeterde verticale integratie en voor een oplossing voor de grotere vraag naar kwalitatief hoogwaardigere flexibele verpakking, e-commerce beschermend materiaal en oppervlakte-beschermingsfolies. Meer recentelijk heeft Pregis een Europese operationele eenheid opgezet voor robuuste oplossingen op een nog breder geografisch platform.



"Pregis heeft een aantrekkelijke marktleiderspositie opgebouwd door innovatieve beschermende verpakkingsoplossingen te bieden en wij kijken uit naar ons partnerschap met het management om het succes van het bedrijf voort te zetten," aldus Jeffrey Goldfaden, managing director van Warburg Pincus. "Pregis sluit goed aan bij onze zakelijke investeringsstrategie om samen te werken met best-in-class bedrijven en managementteams met aantrekkelijke groeimogelijkheden, waaronder het mogelijk maken en automatiseren van e-commerce ", vervolgde Dan Zamlong, managing director van Warburg Pincus.



Over Warburg Pincus Warburg Pincus LLC is een toonaangevende internationale private equity-onderneming die zich richt op groeibeleggingen. Het bedrijf heeft meer dan $58 miljard aan private equity-activa onder beheer. De actieve portfolio van het bedrijf met meer dan 180 bedrijven is sterk gediversifieerd per stadium, sector en gebied. Warburg Pincus is een ervaren partner voor managementteams die duurzame bedrijven willen opzetten met duurzame waarde. Warburg Pincus werd opgericht in 1966 en heeft 18 private-equityfondsen opgezet, die meer dan $74 miljard hebben geïnvesteerd in meer dan 860 bedrijven in meer dan 40 landen. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in New York met kantoren in Amsterdam, Beijing, Berlijn, Hong Kong, Houston, Londen, Luxemburg, Mumbai, Mauritius, San Francisco, São Paulo, Shanghai en Singapore. Ga voor meer informatie naar www.warburgpincus.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2485841-1&h=281345751&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2485841-1%26h%3D3664073088%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.warburgpincus.com%252F%26a%3Dwww.warburgpincus.com&a=www.warburgpincus.com].



Over Pregis Pregis LLC is een klantgerichte oplossingenleverancier van innovatieve beschermende verpakkingsmaterialen, uitrustingssystemen en oppervlaktebescherming. Als materiaalneutraal bedrijf werkt het bedrijf samen met zijn klanten om de juiste oplossing te vinden voor het oplossen van hun zakelijke uitdagingen. Pregis bedient een breed scala aan consumenten- en industriële marktsegmenten, waaronder de voedingsmiddelenindustrie, de farmaceutische industrie, de gezondheidszorg, de markt voor medische hulpmiddelen, de landbouw, de e-commercemarkt, de detailhandel, de auto- en elektronicabranche, de transportsector, defensie en de luchtvaartsector. Voor meer informatie: www.pregis.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2485841-1&h=2548892106&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2485841-1%26h%3D3743276928%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.pregis.com%252F%26a%3Dwww.pregis.com&a=www.pregis.com].



