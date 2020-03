Heidrick & Struggles kondigt nieuwe Partners en Principals wereldwijd aan bij selectie van leidinggevenden en Heidrick Consulting

Nieuwe promoties bestrijken een breed scala aan industrieën en regio's en versterken het engagement van het bedrijf voor professionele ontwikkeling en leiderschapsvoortgang binnen het bedrijf



CHICAGO, 5 maart 2020 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2738514-1&h=337691303&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2738514-1%26h%3D3204205345%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.heidrick.com%252F%26a%3DHeidrick%2B%2526%2BStruggles&a=Heidrick+%26+Struggles] , een vooraanstaande aanbieder op het gebied van selectie van leidinggevenden, beoordeling en ontwikkeling van leiderschap, effectiviteit van organisaties en teams, en diensten op het gebied van cultuurvorming wereldwijd, heeft vandaag aangekondigd dat het bedrijf in het kader van haar jaarlijkse promotieproces 23 Partners en 22 Principals heeft benoemd in haar wereldwijde zoek- en adviesbedrijven; deze promoties gingen in op 1 januari 2020.



"Onze zojuist benoemde consultants hebben hun vermogen bewezen om uitzonderlijke klantenservice te bieden, een sterke bedrijfsgroei te stimuleren en de algehele cultuur van ons bedrijf te versterken", aldus Krishnan Rajagopalan, President en CEO, Heidrick & Struggles. "Ze zijn onze klanten voortdurend van dienst als vertrouwde leiderschapsadviseurs, bouwen langdurige relaties op en adviseren hen over een groot aantal complexe talent- en human capital-vraagstukken, terwijl ze ook sterk leiderschap bieden aan de toekomstige leiders van ons bedrijf."



De consultants die zijn gepromoveerd zijn gevestigd in 19 steden, in 10 landen.



Individuen die zijn gepromoveerd tot Partner in 2020:





-- Anna Aster, Partner, Financial Services Practice (New York)

-- Rebekah Bill, Partner, Industrial Practice (Houston)

-- Timothy Brooks, Partner, Industrial Practice (Boston)

-- Sam Burman, Partner, Global Technology & Services Practice (Londen)

-- Clare Buxton, Partner, Financial Services Practice (Londen)

-- Nick Cunningham, Partner, Industrial Practice (Dubai)

-- Tom Cunningham, Partner, Financial Officers Practice (Londen)

-- Alex de Schietere, Partner, Financial Officers Practice (Parijs)

-- Priya Dixit Vyas, Partner, Heidrick Consulting (Londen)

-- Jessica Gentile, Partner, Global Technology & Services Practice

(Chicago)

-- Maliha Jilani, Partner, Social Impact Practice (Dubai)

-- Kelley Lang, Partner, Consumer Markets Practice (Atlanta)

-- Ellen Maag, Partner, Heidrick Consulting (Washington D.C.)

-- Holly McLeod, Partner, Heidrick Consulting (New York)

-- Roger Muys, Partner, Industrial Practice (Amsterdam)

-- Doug Orr, Partner, Industrial Practice (Houston)

-- Nick Pinner, Partner, Industrial Practice (Sydney)

-- Scott Sette, Partner, Healthcare & Life Sciences Practice (Houston)

-- Sara Spiering, Partner, Industrial Practice (Chicago)

-- Walter Swanljung, Partner, Global Technology & Services Practice

(Helsinki)

-- Tom Thackeray, Partner, Private Equity Practice (London)

-- Sachi Vora, Partner, Consumer Markets (New York)

-- Bernard Wong, Partner, Industrial Practice (Hong Kong)

Individuen die zijn gepromoveerd tot Principal in 2020:





-- Edward Ashurst, Principal, Financial Officers Practice (New York)

-- Anne-Frédérique Burgaud, Principal, Heidrick Consulting (Parijs)

-- EY Choi, Principal, Global Technology & Services Practice (Seoul)

-- Tom Clarke, Principal, Global Technology & Services Practice (Dubai)

-- Gina Connelly, Principal, Global Technology & Services Practice (Boston)

-- John DeNavi, Principal, Industrial Practice (Sydney)

-- Rachel Farley, Principal, CEO & Board of Directors Practice (Londen)

-- Millie Gartland, Principal, Consumer Markets Practice (Sydney)

-- Carlos Gómez-Arnau, Principal, Healthcare & Life Sciences Practice

(Madrid)

-- Michael Hirshman, Principal, Healthcare & Life Sciences Practice (Los

Angeles)

-- Tanja Ivkovic, Principal, Consumer Markets Practice (Dubai)

-- Hugh Marshall, Principal, Global Technology & Services Practice (San

Francisco)

-- Amanda Milsom, Principal, Heidrick Consulting (Londen)

-- Nicole Northwood, Principal, Financial Services Practice (Toronto)

-- Dominique Robertson, Principal, Industrial Practice (Londen)

-- Guy Shaul, Principal, Financial Services Practice (Londen)

-- Irene Sitbon, Principal, Chief Human Resources Officer Practice (San

Francisco)

-- Edward Sweet, Principal, Global Technology & Services Practice (San

Francisco)

-- Scott Thompson, Principal, Financial Services Practice (New York)

-- Benton Wilmoth, Principal, Financial Officers Practice (Minneapolis)

-- Jaqueline Wrotniak, Principal, Financial Officers Practice (Londen)

-- Elizabeth Zessman, Principal, Financial Services Practice (New York)

