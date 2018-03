Mossland Lanceert ICO op 12 Maart, na Pre-ICO Succes

KIEV, Oekraïne, March 5, 2018 /PRNewswire/ --



Mossland, het gegamificeerde vastgoedplatform voor eigendom en beheer van architectonische objecten, lanceert op 12 maart de main stage van ICO. Wooram Son (ex-software engineer voor Samsung Electronics) en Chester Roh (oprichter van TNC, het eerste bedrijf in Azië dat door Google werd overgenomen) zijn co-organisatoren van het project. Louis Jinhwa Kim, Directeur van Korean Blockchain Association en oprichter van de succesvolle Korbit beurs, is eveneens betrokken als de blockchain-adviseur.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/649275/Mossland_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/649276/Mossland_prototype.jpg )



Alle panden in Mossland zijn echte architectonische bouwwerken die virtueel het eigendom kunnen worden van de gebruikers. Zij kunnen worden aangekocht, verkocht, verbouwd, of gehuurd voor reclamedoeleinden. All deze handelingen kunnen worden verricht door een Mossland speler die zich nabij een object bevindt, en met behulp van de app.



De experts spreken hoge verwachtingen uit over Mossland omdat tijdens de Pre-ICO van dit projecdt al binnen slechts 38 minuten een bedrag van USD $5 miljoen werd ingezameld. Transacties op dit gegamificeerde platform zullen plaatsvinden in de Moss coin (MOC), welke beschikbaar is in het Ethereum network. Moss coin zal tevens verhandelbaar zijn op cryptogeld-beurzen, zodat gebruikers deze kunnen omwisselen in FIAT valuta zoals de Dollar of de Euro.



Het afwikkelen van de valutakwestie bij het bereiken van de grens van 500 miljoen MOC wordt gegarandeerd door de reputatie van de ontwikkelaar (Reality Reflection), die investeringen heeft ontvangen van grote namen in Korea als SK Telecom. Bovendien zijn Jeffrey Lim, Voormalig Hoofd Google's Campus Seoul en Vitaliy Tkach, Creative Director van Wargaming, eveneens betrokken als vertrouwde adviseus van Mossland.



"Ik ben enorm blij betrokken te zijn bij een project waarvan ik denk dat het het volgende grote project uit Azië wordt," aldus Jeffrey Lim.



De main stage van de ICO staat gepland voor 12 maart. 45% van de tokens worden naar verwachting verkocht. De wereldwijde release en voorverkoop van bekende monumenten staan gepland voor eind 2019.



https://moss.land



Registratie in Whitelist en KYC: https://www.jotform.com/form/80104658072452







Mediavoorlichting:

Nataliia Byelous

nataly.byelous@moss.land













CONTACT: +380503152116