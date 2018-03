Interstate Hotels & Resorts vergroot aanwezigheid in West-Europa

ARLINGTON, Virginia en LONDEN, 5 maart 2018 /PRNewswire/ -- Interstate Hotels & Resorts [http://www.interstatehotels.com/] - een toonaangevend internationaal bedrijf voor hotelmanagement van franchise merkgebonden en onafhankelijke hotels en resorts - kondigt aan dat het 12 nieuwe hotels toevoegt aan zijn internationale portefeuille, waaronder voor het eerst in Frankrijk. Interstate zal de hotels in het kader van langlopende overeenkomsten beheren voor eigenaar, ontwikkelings- en leasepartner Borealis Hotel Group, een Nederlands hotelbedrijf met voortdurend uitbreidingspotentieel in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en andere West-Europese landen.



"Wij hebben vrijwillig gekozen voor Interstate om onze hotels te beheren omdat wij sterke partners zoeken met belangrijke kernvaardigheden om de algemene sterkte van de onderneming te optimaliseren," zei Bart van de Kamp, CEO bij Borealis Hotel Group. "Het is belangrijk voor ons dat Interstate bewezen heeft een competente en op de eigenaar gerichte beheerder te zijn die de hotels als zijn eigen hotels beschouwt."



De eigendommen - waaronder het momenteel actieve 314-kamer Ibis Budget Amsterdam City South en het 63-kamer Hotel Indigo The Hague-Palace Noordeind; de opening van de andere eigendommen is gepland voor 2018 en 2019 - omvatten 1.732 stijlvolle gemiddelde en luxueuze kamers van hoge kwaliteit onder IHG, Accor, Marriott en Hilton-franchisen op eersteklas locaties in Nederland, België en Frankrijk.



"Continentaal Europa is nog steeds een strategische groeipool voor Interstate en wij zijn verheugd om onze portefeuille onder beheer uit te breiden met deze ervaren, toegewijde en gedreven eigendoms-, ontwikkelings- en operationele partner," zei Mike Deitemeyer, voorzitter en CEO van Interstate Hotels & Resorts. "Bij het uitvoeren van onze mondiale uitbreidingsstrategie blijven wij de ondersteuning van regionale operaties in de regio versterken, met ondersteuning van onze toonaangevende eigen platforms, sterke banden in de sector en een gefocust financieel beheer, waardoor wij optimale resultaten en een grandioze gastervaring kunnen waarborgen."



Aaron Greenman, uitvoerend vicevoorzitter van acquisities en ontwikkeling voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika, voegde hieraan toe: "Het geeft ongelofelijk veel voldoening te kunnen samenwerken met een partner met een geweldige reputatie en ervaring in de ontwikkelings- en franchisegemeenschappen die vrijwillig wederom een beroep doet op ons na een positieve eerste ervaring. Ons succes is gestoeld op het succes van onze eigenaren en wij zetten ons volledig in om resultaten te leveren. Dat is onze ingesteldheid van cruciaal belang om eersteklas beheersdiensten te leveren en te ontwikkelen in de industrie. Wij kijken uit naar een verdere uitbreiding samen op de belangrijkste markten in West-Europa."



Als een mondiale leider op het gebied van extern hotelmanagement drijft de diepe ervaring van Interstate Hotels & Resorts in alle accommodatiesegmenten en activacategorieën de resultaten aan in elk hotel dat het wereldwijd beheert. Voor meer informatie over Interstate Hotels & Resorts kunt u terecht op www.InterstateHotels.co.uk [http://www.interstatehotels.co.uk/] en wereldwijd op www.InterstateHotels.com [http://www.interstatehotels.com/].



Over Interstate Hotels & Resorts Interstate Hotels & Resorts is het toonaangevende in de VS gevestigde internationale bedrijf voor hotelmanagement, dat merkgebonden volledige en select-service hotels, resorts, congrescentra en onafhankelijke hotels beheert. Momenteel omvat de wereldwijde portefeuille van Interstate 550 eigendommen in 12 landen, waaronder hotels in aanbouw of ontwikkeling in de hele wereld. De ervaren operators, brancheleidende platforms en uitgebreide managementcapaciteiten van het bedrijf zorgen voor uitzonderlijke gastervaringen en een uitstekende omzet voor hoteleigenaren en -investeerders. Meer informatie is te vinden op www.InterstateHotels.co.uk [http://www.interstatehotels.co.uk/] en wereldwijd op www.InterstateHotels.com [http://www.interstatehotels.com/].



Over Borealis Hotel Group De Borealis Hotel Group is in 1997 opgericht door de heer Bart van de Kamp. De groep is gespecialiseerd in de ontwikkeling, investeringen, de werking en het beheer van zijn hotels in Europa, met een focus op grote hoofdsteden en luchthavens over het hele continent. Afhankelijk van de aard van het project treedt Borealis op als vastgoedbelegger en als leasingnemer op lange termijn. Met zijn multidisciplinaire expertise kan de groep snel en efficiënt handelen en creatieve oplossingen en een unieke vaardighedencombinatie bieden aan de belanghebbenden. Met zijn succesvolle ervaring in het bezitten van bedrijven zoals TVHG, The Conservatorium Hotel, The Radisson Airport Schiphol, Holiday Inn Amsterdam Airport en vele anderen, heeft Borealis sinds zijn oprichting deelgenomen aan transacties ter waarde van meer dan EUR2 miljard door met bekende merken zoals Hilton, Accor, IHG en Marriott te werken.



