Bitcoin-mining kan neurowetenschap rekenkracht bieden, aldus AI-hoofdwetenschapper bij Matrix

PEKING, 5 januari 2018 /PRNewswire/ -- Tijdens de BlockShow Asia van dit jaar legde Yangdong Deng, AI-hoofdwetenschapper van Blockchain start-up Matrix, uit hoe toevoeging van kunstmatige intelligentie, oftewel Artificial Intelligence (AI), aan het Blockchain-ecosysteem het mogelijk zou maken de rekenkracht van Bitcoin-mining in te zetten voor wetenschappelijke innovatie.



Volgens Deng is de huidige rekenkracht die wordt gebruikt in Bitcoin-mining 8,23x10(22) drijvende-kommabewerkingen per seconde (afgekort, FLOPS), maar is de totale rekenkracht in de wereld 1,2x10(23) FLOPS. Volgens deze berekeningen verbruikt Bitcoin-mining 17 procent van de totale wereldwijde rekenkracht wat de veelgehoorde klacht dat Bitcoin-mining verspillend is, rechtvaardigt.



Matrix probeert mining-algoritmen opnieuw vorm te geven door AI toe te voegen via een Bayes-mining systeem dat gebruikmaakt van een Markovketen met Monte-Carlo-algoritme (MCMC). Omdat deze berekeningen vergelijkbaar functioneren met traditionele mining-functies, zijn ze zeer geschikt voor Bitcoin-mining.



Deng betoogt dat de rekenkracht die wordt gebruikt om transacties in het Bitcoin-netwerk te verifiëren, met behulp van AI tevens kan worden gebruikt voor andere toepassingen buiten de wereld van cryptovaluta's.



Een voorbeeld dat hij hiervan geeft is een hersennetwerksimulatie die ongeveer 1018 FLOPS vereist, terwijl een volledige menselijke metabole netwerksimulatie 1025 FLOPS vereist.



Volgens Deng zijn er andere belangrijke gevallen van gebruik buiten cryptovaluta's die enorme rekenkracht vereisen, zoals chemische-reactiesimulaties, medische diagnoses en complexe financiële modellering.



Intel heeft onlangs een patent aangevraagd voor een op de Blockchain gebaseerd systeem dat energie die wordt gebruikt in cryptovaluta-mining tevens benut voor wetenschappelijke ontwikkeling, in dit geval met name voor genetische sequencing.



De BlockShow Asia-conferentie van november omvatte naast Matrix een aantal andere innovatieve projecten. 1500 Ondernemers en experts kwamen tijdens het evenement bijeen in Singapore om de nieuwste ontwikkelingen in de branche te delen en te ontdekken.



Ga voor meer informatie of voor de whitepaper van het bedrijf naar https://www.MATRIX.space [https://www.matrix.space/]



Facebook: Facebook.com/MATRIXAINetworks Twitter: Twitter.com/matrixainetwork GitHub: http://Github.com/MatrixAINetwork [http://github.com/MatrixAINetwork]



CONTACT: Dhr. Zhang Guoqiang, +86-18611641002