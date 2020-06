GGN – marktleider in de deurwaardersbranche - publiceert haar jaarverslag 2019.



Het is een interessante mix van cijfers, resultaten, verhalen van opdrachtgevers, ervaringen van GGN’ers, filmpjes en feiten en geeft een doorkijkje naar 2025.



Het thema is aandacht met de focus op de toegevoegde waarde van aandacht. Dit jaar een volledig digitale variant, wél zo vooruitstrevend.



Benieuwd? Je ziet het hier https://ggnjaarverslag.maglr.com/jaarverslag-2019