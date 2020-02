Kom kunst knippen in het Westfries Museum

Magische expositie met workshops in het Westfries Museum in Hoorn



Het Westfries Museum in Hoorn presenteert van 8 maart t/m 27 september de betoverende en uitdagende expositie ‘Janssens en Koerten | Geknipt voor de kunst’. Deze papieren expositie daagt de bezoekers uit om zelf ook de schaar ter hand te nemen met workshops en evenementen. Zoals ‘Knippen voor de vrijheid’ op 15 maart.



Een sprookjesachtige wereld



In ‘Janssens en Koerten | Geknipt voor de kunst’ laat beeldend kunstenaar Eline Janssens zich inspireren door de zeventiende-eeuwse knipkunstenaar en alleskunner Joanna Koerten, de Lady Gaga van haar tijd. Eline Janssens tovert rondom haar een nieuwe wereld met papieren kunst, van een geknipt poppenhuis waarin het leven Joanna Koerten wordt verbeeld, tot reusachtige mobiles. Ook zijn er verrassende rariteitenkabinetten waarin het Westfries Museum knipkunst uit diverse eeuwen presenteert (het museum kent de grootste museale collectie knipkunst van Nederland!). De expositie wordt aangevuld met objecten van geknipt glas van Bernard Heesen en werken van gelaserd papier van Ferry Staverman. Ook daarin wordt immers gewerkt met open en dicht, met spiegeling en silhouetten waarmee je een sprookjesachtige wereld creëert.



Knippen voor de vrijheid



Die sprookjesachtige wereld kun je zelf ook creëren. Net als Joanna Koerten nodigt Eline Janssens je van harte uit om zelf de schaar ter hand te nemen. Na het kijken naar de kunst kun je dus zelf ook kunst gaan maken. Inspirerende voorbeelden dagen uit om spontaan mee te knippen in het ateliergedeelte van de expositie. Daarnaast zijn er elke laatste vrijdagochtend van de maand (m.u.v. juli en aug) speciale workshops waarvoor je je kunt inschrijven zoals ‘Silhouetten knippen’ en ‘Bloemstilleven knippen’. Ook zijn er openbare evenementen rondom thema’s waar je kan meeknippen zonder inschrijving. Zo staat er in het kader van 75 jaar Vrijheid in Nederland op 15 maart ‘Knippen voor de vrijheid’ op het programma. Elke bezoeker van de tentoonstelling kan meedoen aan het duiven knippen voor een reusachtige gezamenlijke mobile die vrijheid symboliseert. Dit kunstwerk zal te zien zijn op de tentoonstelling 75 jaar Vrijheid in pop-up museum Expoost aan de Roode Steen in Hoorn. Ook de jeugd gaat knippen: op 14 juni kan iedereen meedoen aan ‘Kids knippen voor Vaderdag’.



Zie het programma van alle workshops en evenementen op: www.wfm.nl/janssens-koerten.