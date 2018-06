PwC en Plastic Whale maken wateren plasticvrij

PwC sponsort Plastic Whale, een sociale onderneming die wateren plasticvrij wil maken en van het opgeviste plastic nieuwe producten fabriceert. Een van de sloepen die zij hiervoor gebruiken, is gefinancierd door PwC. De boot is gedoopt door PwC-bestuurslid Jolanda Lamse. Vanaf vandaag is de PwC-sloep onderdeel van de Plastic Whale-vloot en zal de komende jaren ingezet worden om samen met duizenden mensen plastic op te vissen.



De PwC-boot bestaat deels uit afvalplastic van het accountants- en advieskantoor zelf. Zo is de bodem volledig bezaaid met doppen, afkomstig van de PwC-kantoren. Marius Smit, oprichter Plastic Whale: “De PwC-sloep is de eerste die wij gebouwd hebben met afvalmaterialen van het bedrijf zelf. Dat maakt de boot uniek.”



PwC heeft de ambitie om in 2030 circulair te zijn. Bestuurslid Ad van Gils, verantwoordelijk voor Corporate Responsibility: “Dat betekent onder andere dat we ons afval hergebruiken. Plastic Whale is hierbij een interessante partner. We hebben afgesproken dat zij minstens 100 kilo van ons afval verwerken in nieuw PwC-meubilair. Dit komt onder andere in onze toekomstige Plaza te staan. Dat is de begane grond van ons hoofdgebouw. Vanaf de zomer gaan we deze verdieping circulair verbouwen tot een inspirerende en innovatieve ontmoetingsplek.”