Bestuur stichting Amsterdam Gay Pride wordt verder uitgebreid 

Twee nieuwe bestuursleden voor Pride Amsterdam



Het bestuur van stichting Amsterdam Gay Pride wordt verder uitgebreid met twee nieuwe bestuursleden. Het zijn Dinah Bons en Glenn Helberg. Met de komst van beide bestuursleden is het nieuwe bestuur (sinds mei 2020) van de organisatie nu voorlopig compleet. Eerder dit jaar trad het nieuwe bestuur met de eerste vijf bestuursleden al aan, nadat het oude bestuur aftrad naar aanleiding van commotie in de media.



Voorzitter Frans van der Avert is buitengewoon verheugd over de komst van de nieuwe bestuursleden. Alle commissies van Pride Amsterdam mochten in eerste instantie twee kandidaten voordragen. Uiteindelijk is een top drie samengesteld en is met die drie kandidaten een gesprek gevoerd. “Dinah en Glenn kwamen in deze ronde uiteindelijk het sterkste naar boven. Het zijn echte bruggenbouwers met een stevige trackrecord. Kandidaten uit de Trans- en de QTPOC-community. Precies wat we nodig hebben. Met hen hebben we nu een evenwichtig bestuur samengesteld.”



Volgens de voorzitter is het erg belangrijk dat Pride Amsterdam een stevig bestuur heeft. “Internationaal staat de Pride-beweging voor een grote uitdaging. Ondanks dat we de strijd voor gelijkheid samen zijn begonnen, is er sinds het ontstaan van Pride bijna alleen aandacht geweest voor de juridische en emancipatiestrijd van witte homo’s en lesbiennes. Sinds de tweede helft van afgelopen decennium probeert Pride Amsterdam inclusiever te zijn en zowel de Trans als de QTPOC-community bij de organisatie van haar festival te betrekken. Daarom hebben we ook ingezet op kandidaten uit deze community’s.”



Dinah Bons



Dinah Bons is een echte duizendpoot. Op 21 jarige leeftijd begon zij haar leven als activiste. Ze maakt deel van de zwarte en latino jeugdgroep Act Up New York’s. Vandaag de dag vertegenwoordigt ze de rechten van LHBTIQ+, trans en bi-culturele vrouwen in de politiek. Zij was strategisch directeur van Transgender Europa in Berlijn. In Nederland is zij voorzitter van de bi-culturele transorganisatie Trans United Nederland en heeft zij zich ingezet voor de HIV Vereniging Nederland. In 2019 werd ze Ambassadeur van Pride Amsterdam. In februari van dit jaar ontving ze de Winq Diversity Award voor haar pragmatische en vernieuwende projecten. Zo richtte ze zelf een kliniek op voor trans-mensen die in de reguliere zorg – onder andere vanwege de veel te lange wachtlijsten - moeilijk terecht kunnen.



Glen Helberg



Glenn Helberg is een Curaçaos-Nederlands psychiater en activist. Helberg studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht en was vervolgens werkzaam als huisarts op Curaçao. Hij zet zich in voor de positie van Antillianen, was voorzitter van de Antilliaanse belangenorganisatie Ocan, lid van de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens en voorzitter van de Denktank Sociale Cohesie in Zeeburg. In 2013 ontving hij de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn inzet voor de maatschappelijke positie van Antillianen en Arubanen in Nederland en de rest van het Koninkrijk der Nederlanden. In 2019 werd de Black Achievement Award oeuvreprijs aan hem toegekend.



Naast de nieuwe bestuursleden Dinah Bons, Glen Helberg en voorzitter Frans van der Avert zitten ook in het bestuur: Carlien Roodink, Jonathan Oron, Geneviève Lieuw en Huib Wurfbain. Met Pride Amsterdam vieren we het recht om te zijn wie je bent en te houden van wie je wil. Met het negen dagen durende festival wordt blijvend aandacht gevraagd voor mensenrechten in het algemeen en de acceptatie en gelijkwaardigheid van LHBT’s in het bijzonder, waar ook ter wereld. Pride Amsterdam wordt sinds 2014 georganiseerd door de stichting AGP. Meer informatie op: www.pride.amsterdam.



Cijfers Pride Amsterdam 2020



*Pride Amsterdam vond dit jaar van 25 juli t/m 2 augustus plaats. Vanwege corona werd Pride op een alternatieve wijze gevierd. Zo was er een Find all Flags Tour in plaats van de demonstratieve Pride Walk. De Find all Flags Tour is een groot succes gebleken. Een paar duizend mensen hebben zelfstandig de vijf kilometer lange route door Amsterdam gelopen.



*Daarnaast is door Pride Amsterdam in samenwerking met de Amsterdamse zender Salto negen dagen lang, 24 uur per dag Pride TV gemaakt. De uitzendingen waren via OUTtv te zien. Dankzij de samenwerkende telecomproviders VodafoneZiggo, KPN, T-Mobile, Youfone, Tele2, Delta, Telfort en XS4ALL kon heel Nederland gratis kijken. En dat is massaal gebeurd: Pride TV heeft de afgelopen negen dagen ruim een miljoen unieke kijkers gehad die via allerlei kanalen naar de zender hebben gekeken.