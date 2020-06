Expositie 'De Tweede Wereldoorlog in Films' in Vrijheidsmuseum

“Lock and load!” – Sands of Iwo Jima



“Round up the usual suspects” - Casablanca



“Listen very carefully, I shall say this only once” – ‘Allo ‘Allo



Wereldberoemde uitspraken die onlosmakelijk verbonden zijn met de Tweede Wereldoorlog. Toch komen ze niet van een bekende generaal, maar van een acteur. Zo zit ons collectieve geheugen vol met oneliners, melodieën en beelden uit speelfilms over de Tweede Wereldoorlog. De impact van al deze films op onze perceptie van de oorlog is groot en zoals iedere generatie de Tweede Wereldoorlog op een eigen wijze herdenkt, maakt iedere generatie zijn eigen films over de oorlog. Het Vrijheidsmuseum zet deze ontwikkeling in de schijnwerpers in de tijdelijke expositie De Tweede Wereldoorlog in Films.



Een grote aanplakzuil vult het café van het museum. Het is geen historisch object maar een prop van de set van de film Lyrebird uit 2019. In de expositiezaal zelf zijn props en kostuums te zien van nog veel meer bekende en minder bekende films. Van klassiekers zoals A Bridge Too Far en Zwartboek tot recentere producties zoals Inglourious Basterds, Unsere Mütter, unsere Väter en Dresden. Tussen de topstukken bevinden zich een kostuum van Tom Hanks, een script van Sean Connery en een uniform van George Clooney.



Om de opzienbarende stukken heen slingert het verhaal over de ontwikkeling van films over de oorlog. Van soldatenfilms tot komedies, van spannende verzetsthrillers tot hartverscheurende portretten van de holocaust. Zo constant als de populariteit van het thema ‘de Tweede Wereldoorlog’ in speelfilms is, zo veranderlijk is de weergave van deze geschiedenis. Steeds weer krijgt onze perceptie van de geschiedenis een nieuw gezicht op het witte doek.



Deze tijdelijke expositie brengt de magie van het witte doek naar het museum. Ervaar een zinderende reis tussen feit en fictie in De Tweede Wereldoorlog in Films. Te zien van 8 juni 2020 t/m 12 januari 2021.



De expositie wordt mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van Gelderland Herdenkt, Berg en Dal Herdenkt en het vfonds.



Locatie: Vrijheidsmuseum, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek



Datum: 8 juni 2020 t/m 12 januari 2021



Informatie: drs. Rense Havinga, conservator, via 024-3974404 of welkom@vrijheidsmuseum.nl;



Website: www.vrijheidsmuseum.nl



Facebook: /vrijheidsmuseumNL, Twitter: @nooit1verhaal