Hulplijn voor ondernemers in Oost-Nederland: de Cashcall

De coronacrisis stelt ondernemers voor onverwachte uitdagingen. Steeds meer gezonde bedrijven worstelen met liquiditeitsproblemen. Reden voor Bedrijfsovernamehulp.nl om voor de regio Oost-Nederland een reddingsboei te introduceren: de Cashcall.



Initiatiefnemer mr Ernest Loor van Bedrijfsovernamehulp.nl licht de dienst toe. “Veel ondernemers zoeken kapitaal om de coronaperiode te overbruggen. Dat kapitaal is er: private investeerders blijven zoeken naar rendabele ondernemingen met een investeringsbehoefte. Met de Cashcall brengen we vraag en aanbod bij elkaar.”



Ondernemingsrecht advocaat Loor heeft voor de Cashcall de handen ineen geslagen met Rutger van Zelst, ondernemer in de maakindustrie met ervaring op het gebied van investeringen en herstructureringen. “We weten hoe belangrijk een relevant netwerk en regionale binding zijn bij dit soort trajecten. Door onze netwerken en kennis te combineren kunnen we meer ondernemers helpen.”



Aanmeldingen worden vertrouwelijk behandeld. “Er komt geen online marktplaats waar we bedrijven presenteren. We zetten achter de schermen de stap om vraag en aanbod van kapitaal te matchen.”



Vervolg



Het vervolg op een Cashcall kan op verschillende manieren vorm krijgen. “Het kan gaan om het nemen van een deelbelang in een onderneming, maar ook om herstructurering of een doorstart.”



De Cashcall is gratis voor ondernemers met een kapitaalbehoefte. Inschrijven kan op Bedrijfsovernamehulp.nl.