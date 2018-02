VINCI Energies neeemt business applications van Pink Elephant over

Vandaag maakt VINCI Energies bekend de activiteiten van de Business Applications tak van Pink Elephant in Nederland overgenomen te hebben. Door deze acquisitie (asset deal) versterkt zij haar portfolio aan applicaties en diensten binnen het merk Axians, het merk van VINCI Energies voor ICT-oplossingen en diensten.



De activiteiten van Pink Elephant die zijn overgenomen, en als een zelfstandige business unit blijven werken, bevat de groep ‘Business Applications’ welke met zo’n 70 medewerkers, software, consulting, app development en (Cloud)services ruim 300 klanten bedient in de zakelijke dienstverlening en de publieke sector.



De diensten rondom de ERP en procesmanagement-oplossingen met Exact (Synergy) zijn aanvullend op het huidige portfolio van Axians met Microsoft, Exact (Globe) en IBM. De specifieke add-ons vullen het portfolio met eigen toegevoegde-waarde-oplossingen voor specifieke markten goed aan. De kennis rondom het Mendix platform zorgt voor een verdere uitbreiding van App ontwikkeling naast de bestaande Microsoft en Open Source diensten.



Rob van Kaathoven, Managing Director Axians in Nederland: “We zien steeds meer vraag naar business applicaties die niet alleen de generieke processen ondersteunen maar vooral waarde toevoegen in de groei van onze klanten. Daar zijn slimme applicaties voor nodig die snel gebouwd kunnen worden, dat kan heel goed met Exact en Mendix. Met eigen specifieke add-ons bedienen we al de segmenten zorg, automotive, retail, bouw, agf en de maakindustrie. Met deze strategische overname versterken we onze positie aansluitend in de zakelijke dienstverlening en de overheid.”



Matthijs Havinga, CEO bij Pink Elephant: “Pink Elephant heeft vorig jaar de keuze gemaakt om strategisch te investeren in haar IT-Services-activiteiten in Nederland, UK en Zuid-Afrika. De verkoop van de Business Applications tak past in het sterker doorvoeren van de focus hierop. Wij zijn blij dat onze medewerkers en klanten terecht komen bij een professionele en sterke partij.”



Deze overname is volledig in lijn met VINCI Energies strategie om Axians in de verdere ontwikkeling van business applicaties en services te versterken. Business applicaties vormen een duidelijke brug vanuit generieke Cloud, Analytics en IoT diensten naar specifieke bedrijfsapplicaties in deze segmenten.



Dit onderdeel zal op korte termijn verder gaan onder de naam Axians.