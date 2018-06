Ophef in de Botlek: H&D Industrial en AVR bereiken gedeeltelijke consensus

Dit bericht is een aanvulling op het persbericht d.d. dinsdag 5 juni 2018 ten aanzien van “Ophef in de Botlek” aangaande werkzaamheden van H&D Industrial en AVR.



De partijen H&D Industrial en AVR hebben de inhoud van dit bericht in samenspraak opgesteld.



Rotterdam, donderdag 7 juni 2018



Woensdag 6 juni 2018 heeft een constructief overleg plaatsgevonden tussen AVR en H&D om gezamenlijk een oplossing te vinden voor de lopende geschillen die dinsdag 5 juni 2018 via verscheidende media naar buiten zijn gekomen. Partijen hebben op de cruciale punten overeenstemming bereikt.



De gisteren door H&D Industrial geplaatste spandoeken zijn zojuist door medewerkers van H&D en AVR gezamenlijk verwijderd waarna het terrein tevens is vrijgegeven. Op verzoek van AVR wordt de verdere samenwerking verbroken.



H&D Industrial betreurt het middel dat ze gisteren heeft moeten inzetten om de urgentie van het probleem onder de aandacht te brengen. Drs. Onno Jansen (Directeur H&D Industrial): “We sluiten hiermee het hoofdstuk ‘AVR’ af en richten ons voor de volle 100% op onze lopende projecten."