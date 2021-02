De Lantearne is klaar om weer open te gaan

Zalencentrum De Lantearne in Surhuisterveen is een multifunctionele en duurzame accommodatie en ontmoetingsplek voor de hele regio. De TVM foundation droeg bij om de ambities van Stichting de Lantaerne waar te maken. Mevrouw Lineke Kingma (Kingma Transport), die de aanvraag bij de TVM foundation ondersteunde, heeft de cheque uitgereikt aan bestuurslid Pietie Van der Meer – Henstra van stichting De Lantearne.



Vorig jaar is de verbouwing van het centrum van start gegaan. Samen met aannemer Van Dijk bv hebben zo’n 20 vrijwilligers er de afgelopen maanden de schouders onder gezet. Door Covid-19 zijn alle activiteiten in De Lantearne geschrapt en dat is voor de exploitatie een grote strop. Omdat de activiteiten niet door konden gaan, kon de verduurzaming en de renovatie wel versneld worden aangepakt.



Muren werden geïsoleerd, zonnepanelen geplaatst, kozijnen werden vervangen en er werd driedubbel glas geplaatst. Nieuwe zonnepanelen voorzien nu voor een belangrijk deel in de energiebehoefte. Ook werd de grote zaal, die plaats biedt aan zo’n 200 mensen, geheel vernieuwd: wanden, vloer en plafond werden aangepakt en alle electriciteitsleidingen vervangen.



Door de beperkingen vanwege Covid-19 konden vrijwel alle geplande acties in 2020 om aan de benodigde middelen te komen, niet doorgaan. “Een lelijke streep door de rekening. Daarom zijn we heel erg blij met de toezegging van TVM”, zegt bestuurslid Van der Meer-Henstra. Ook andere fondsen en overheden hebben inmiddels een bijdrage toegezegd om de ambities te realiseren.



De TVM foundation ondersteunt maatschappelijke initiatieven



De Coöperatie TVM reserveert jaarlijks een deel van haar winst en doneert deze aan de TVM foundation. De stichting ondersteunt maatschappelijke initiatieven met een blijvend karakter. Meer informatie over de initiatieven, de voorwaarden en over hoe u een aanvraag indient, vindt u op www.tvmfoundation.nl