Opening FILTER: mondkapjes shop en atelier support Amsterdamse makers

Vanaf dinsdag 2 juni opent FILTER haar deuren in Amsterdam. FILTER is een shop en creatief atelier ineen, waar mondkapjes van verschillende lokale designers verkrijgbaar zijn én ze ter plekke naar wens worden gemaakt. Wie een masker koopt ondersteunt niet alleen lokale makers, maar ook Stichting Carabic, die kwetsbaren in Amsterdam Zuidoost voorziet van voedselpakketten. FILTER is vanaf vandaag 12.00 uur geopend in winkelcentrum Amsterdamse Poort op Bijlmerplein 154, nabij station Bijlmer Arena. FILTER biedt een fysiek verkooppunt nu mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht zijn.



Shop en atelier: lokaal ontwerp en custom design



Wie graag een mondkapje wil laten maken van een eigen stofje of speciale wensen heeft, is bij FILTER aan het goede adres. Het atelier biedt dagelijks ruimte aan verschillende lokale ontwerpers die instore mondkapjes maken. Bijna alle mondkapjes zijn lokaal geproduceerd en er wordt veel gebruik gemaakt van reststoffen. De levendige winkel-atelier combinatie wordt gerund door Addik Sipkes van JEKKAH, een ‘African Inspired’ streetwear merk. In het atelier wisselen Amsterdamse ontwerpers elkaar af.



“We zijn erg trots op deze samenwerking met lokale makers. FILTER sluit naadloos aan bij de idealen van JEKKAH.” - Addik Sipkes van JEKKAH runt FILTER



Opbrengst naar voedselpakketten



Tien procent van de opbrengst van alle mondkapjes gaat naar Stichting Carabic, die kwetsbaren in Amsterdam Zuidoost voorziet van voedselpakketten. De stichting geeft aan dat steeds meer mensen door de coronacrisis in acute nood zijn gekomen en kan alle bijdragen goed gebruiken.



“Deze atelier-shop past in de transitie van de Amsterdamse Poort naar een levendig centrum waar de lokale creativiteit uit de Bijlmer meer ruimte krijgt. Dat de atelier-shop FILTER binnen no time is gerealiseerd, is tekenend voor de flexibele houding van de creatieve makers in Zuidoost.” - Jesse Jörg van 11United is mede-initiatiefnemer FILTER



Fysieke winkel voor mondkapjes nabij groot station



Hoewel veel mondkapjes online worden verkocht, biedt FILTER juist een fysieke plek (Bijlmerplein 154) waar alle Amsterdammers terecht kunnen. FILTER is gevestigd in winkelcentrum Amsterdamse Poort, vlakbij OV knooppunt Amsterdam Bijlmer Arena. De winkel en het atelier is geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Doordeweeks kun je er terecht van 12.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur.



Gratis Stay Sane, Stay Safe posters



In de winkel zijn naast de mondkapjes ook gratis posters van internationale en lokale ontwerpers te krijgen, geselecteerd door designplatform Stay Sane, Stay Safe. Het designplatform (stay-sane-stay-safe.com) heeft na een oproep om posters te ontwerpen voor zorghelden en thuisblijvers, ruim 1900 inzendingen uit 85 landen gekregen. Op initiatief van onder andere 11United, zijn de geselecteerde designs ook te zien op de met 840.000 led lampjes verlichte gevel van de ZIGGO Dome en als 30 x 30 meter projecties op het Our Domain gebouw dat verrijst naast het ziekenhuis (Amsterdam UMC, locatie AMC).



Initiatiefnemers



FILTER is een initiatief van 11United, JEKKAH, CBRE en CBRE GI in samenwerking met lokale makers. 11United is actief als aanjager in het gebied ArenAPoort. 11United wordt gevormd door WeTheCity, Pop-Up City, Vinger.nl en Realfakeshoes. Samen met lokale pioniers werken ze aan tijdelijke én duurzame initiatieven die leiden tot kwalitatieve, gemengde nieuwe stadswijken. Meer informatie is te vinden op 11united.amsterdam. CBRE Global Investors is vastgoedeigenaar van winkelcentrum Amsterdamse Poort.