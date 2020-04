Finalisten Philips Innovation Award 2020

De finalisten van de Philips Innovation Award 2020 zijn bekend. Op woensdag 8 april 2020 vond de Remote Semi-Final plaats en hebben dertig halve finalisten hun idee gepitcht voor de jury. Applied Drone Innovations, DeWarmte, Intense, Lalaland, Lunal, Playground VR, Rock-N-Roo en Syntho zijn door naar de Grand Final die op 18 mei plaats zal vinden.



Sinds 2006 stimuleert de Philips Innovation Award innovatie en ondernemerschap onder studenten in Nederland. De Philips Innovation Award is niet alleen een competitie. Het platform bestaat uit vier fases (Idea Stage, Developing Stage, Refining Stage and Final Stage). In elke fase worden de deelnemers gestimuleerd en geholpen met het verbeteren van hun businessplan. Zo wordt het getransformeerd tot een succesvolle startup. De Philips Innovation Award heeft al veel deelnemers geholpen om hun eerste stappen in het ondernemerschap te zetten, zoals de elektrische scooters Felyx en de winnaar van vorig jaar: BI/OND.



De acht finalisten



Innovators:



Applied Drone Innovations: ADI's missie is om de Google te worden van Agridata. Door middel van biologie en technologie kunnen zij een van boven afkomstig overzicht kunnen bieden aan de Nederlandse tuinbbouw sector.



De Warmte: De Warmte is een nieuwe, duurzame oplossing om huizen te verwarmen. Het is een systeem ontworpen om de warmte in elke afvoer te hergebruiken.



Intense: Intense analyseert toetsaanslagen op je apparaten om cybersecurity te verbeteren en burn-outs te voorkomen.



Lalaland AI: Lalaland gebruikt neural networks voor het creëren van kunstmatige paspoppen. Hiermee bieden ze eCommerce vele verschillende visuele paspoppen gebaseerd op leeftijd, maat en ethniciteit.



PlaygroundVR: Playground VR brengt kinderen in het ziekenhuis samen in een unieke VR-speelplaats om samen te kunnen spelen, als ze niet naar buiten kunnen.



Rough Diamonds:



Lunal: Lunal is een platform dat anticonceptie aanbiedt als een service. Het is ondersteund door een AI-model dat de juiste soort anticonceptie adviseert.



ROCK-N-ROO: Een ROCK-N-ROO is een apparaat dat kangaroo-care simuleert. Dit is een huid-op-huid techniek die de slaapcyclus verbetert en de harttritmes en ademhaling van baby's stabiliseert.



Syntho: Syntho's doel is het verhelpen van het privacy dilemma. Ze maken gebruik van synthetische data gegenereerd via hun op deep-learning gebaseerde Syntho Engine (SaaS).







Tijdens de Grand Final op 18 mei zal de jury worden voorgezeten door Frans van Houten, CEO Philips. Dit jaar is de 15e editie van de Philips Innovation Award. Met meer dan 100 deelnemende team, heeft de Philips Innovation Award zich kunnen profileren als een befaamde award in het startup landschap.



Voor meer informatie, bezoek de website: www.phia.nl