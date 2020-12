KBO-PCOB: “Kom met helder coronavaccin stappenplan”

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat eerst zorgpersoneel het coronavaccin krijgt, daarna pas ouderen. Marcel Sturkenboom, directeur van seniorenorganisatie KBO-PCOB: “Dit lijkt een logische beslissing. Wil je goed voor iemand kunnen zorgen, dan moet je ook goed voor de verzorgende zorgen. Maar neem dan ook de mantelzorgers in dit verhaal mee, die zitten in eenzelfde soort schuitje.”



Het kabinet kiest voor deze strategie omdat het lastig is om het Pfizervaccin, dat op -70 graden bewaard moet worden, bij alle verpleeghuis- en gehandicapteninstellingen te krijgen. Zorgpersoneel kan naar centrale locaties reizen, bewoners niet, is de gedachte. Wanneer andere groepen een vaccin kunnen krijgen is nog niet helemaal bekend. Sturkenboom: “Iedereen snapt dat er keuzes gemaakt moeten worden. Maar biedt tegelijkertijd ook perspectief, een stip aan de horizon, ook voor alle 60-plusser thuis. Te beginnen met de kwetsbare senioren en hun mantelzorgers. Kom met een helder coronavaccin stappenplan. Daar zijn we met zijn allen hard aan toe. Dat had een mooi cadeau onder de kerstboom kunnen zijn.”



KBO-PCOB



Met een kwart miljoen leden is KBO-PCOB de grootste seniorenorganisatie van Nederland met een sterk netwerk van lokale afdelingen. Met senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.