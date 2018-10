Experts: 'Halvering tabaksdoden in Nederland is mogelijk'

DEN HAAG - Vooraanstaande wetenschappers uit Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen stellen dat het aantal tabaksdoden in Nederland eenvoudig te halveren is als de overheid rokers stimuleert over te stappen op e-sigaretten.



-Forse gezondheidswinst voor volwassen rokers die overstappen op e-sigaretten.



-Modern anti-rookbeleid moet rokers in staat stellen zich goed te informeren over e-sigaretten. Ook in Nederland.



-Overheid maakt het rokers die willen stoppen onnodig moeilijk door hoofd weg te draaien voor de voordelen van e-sigaretten.





Professor Lynne Dawkins, van de London Southbank Universiteit wijst op het op het Britse harm reduction beleid, waar de overheid rokers actief wijst op de voordelen van de e-sigaret ten opzichte van doorroken.



De Franse arts Jacques Le Houezec, benadrukt dat de winkeliers die e-sigaretten verkopen goede voorlichting moeten kunnen geven over alle aspecten van de overstap van de sigaret naar de e-sigaret. Deze voorlichting wordt betaald door de Franse overheid.



Onderzoeker van het Noorse Instituut voor Volksgezondheid, professor Karl Lund betoogt dat de Nederlandse overheid, naast een traditioneel tabaksontmoedigingsbeleid, ruimte moeten inbouwen voor de belangrijke rol die de e-sigaret en andere rookloze alternatieven kunnen spelen bij het verminderen van de schadelijke gevolgen van roken.



De drie wetenschappers brachten hun mening onder de aandacht op een seminar van de Esigbond in Den Haag. Voorzitter Emil ’t Hart, voorzitter van de Esigbond: ‘De Nederlandse overheid scheert de e-sigaret en de veel schadelijkere traditionele sigaret over één kam. Dat is een slechte zaak en een gemiste kans. Een e-sigaret is een prima middel om rokers te helpen met het stoppen met roken. En een veel beter alternatief voor de miljoenen rokers in Nederland. Een e-sigaret produceert damp en geen schadelijke sigarettenrook.



‘Met dit seminar hopen wij dat er in Nederland meer aandacht komt voor het beleid in het Verenigd Koninkrijk, waar de e-sigaret niet als vijand wordt gezien, maar als een belangrijk onderdeel van het anti-rookbeleid wordt erkend’, aldus ’t Hart.



De Esigbond behartigt de belangen van MKB-ers die e-sigaretten verkopen en de volwassen consument informeren.



Voor nadere informatie: Emil t Hart:



06-55707426



Functies van de sprekers:



Professor Dr Lynne Dawkins is verbonden aan het Centre for Addictive Behaviours Research London South Bank University



Jacques Le Houezec, PhD is een onafhankelijke consultant in Public Health & Tobacco dependence - Smoking Cessation Specialist, Rennes, France. Honorary Clinical Associate Professor, UK Centre for Tobacco and Alcohol Studies, School of Medicine, University of Nottingham, UK.



Karl E Lund, PhD is als senior onderzoeker verbonden aan het Noorse Instituut voor volksgezondheid.