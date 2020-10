'Petitie tegen verhogen OZB al ruim 120.000 keer getekend'

Dit is een expertquote van Nico Stolwijk van Vereniging Eigen Huis, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Massaal protest tegen ozb-verhogingen om gemeentekas te spekken | RTL Nieuws



Al ruim 120.000 huiseigenaren tekenden de petitie tegen aangekondigde sterke OZB-verhogingen. We staan naast de gemeenten die de OZB soms wel met 25% of meer moeten verhogen om de WMO- en Jeugdzorg te kunnen betalen. Dan wordt de rekening van brede maatschappelijke voorzieningen doorgeschoven naar de huiseigenaren. Deze jaarlijkse forse lastenverhoging treft vooral mensen met een bescheiden inkomen of pensioen hard. Het is oneerlijk, ongewenst en moet veranderen. Dat kan alleen als het Rijk de gemeenten voldoende geld geeft om de wettelijke taken uit te kunnen voeren. De petitie loopt op Petities.nl.



Nico Stolwijk is manager Belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis.