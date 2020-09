Achmea introduceert schadeafhandeling op afstand

Achmea gaat het aantal fysieke afspraken aan huis voor het afhandelen van schademeldingen de komende tijd halveren. Namens Achmea bezoeken schadeherstelbedrijven jaarlijks tienduizenden huizen en bedrijven met schade. Dat doen ze in de regel tweemaal: eenmaal om de schade op te nemen en eenmaal om die te herstellen. Het opnemen van de schade gaat voortaan – daar waar het kan – digitaal. Dit komt de snelheid van het traject ten goede en zorgt bovendien voor minder CO2-uitstoot. Klanten reageerden eerder dit jaar positief op een proef.



Achmea heeft de nieuwe werkwijze getest met bouwbedrijf Kleijngeld uit Waalwijk (NB). Dat gebeurde nog voor de uitbraak van het coronavirus. Erik Welling van Achmea legt uit hoe de digitale afhandeling in het vervolg gaat: “Het bouwbedrijf stuurt na ontvangst van een schademelding een beveiligde link naar onze klant. Die hoeft vervolgens alleen op de link te klikken en aanwezig te zijn op de plek van de schade. Het openen van de link kan via iedere smartphone of tablet. Als dat is gebeurd, kijken de verzekerde en de medewerker van het bouwbedrijf naar de schade. Zonder dat ze elkaar zien. De verzekerde hoeft na afloop van het gesprek niets meer te doen. En wij beschikken over een compleet dossier.” Welling sluit af met een mooi praktijkvoorbeeld over een waterschade. “Toen wij op afstand mee konden kijken, bleek er geen lekkage te zijn. Alleen het opvangbakje van de overloop van de afvoer bleek scheef te zitten. De klant kon het zelf even recht zetten. En de schade was opgelost.”



