Jandino geeft Rotterdam nieuw festival

Jandino Asporaat daagt zichzelf uit met zijn eerste outdoor muziekfestival. Een droomfestival dat overdag plaatsvindt op zaterdag 18 juli 2020 in het Oeverpark te Rotterdam. Verwacht onder meer de beste artiesten van dit moment, een mega vuurwerkshow, een adembenemend uitzicht vanuit het reuzenrad en een internationale food court.



Jandino Asporaat legt elk jaar de lat steeds hoger. Na uitverkochte shows in De Kuip en in Rotterdam Ahoy is dit outdoor festival een van zijn grootste projecten voor 2020. Al drie jaar is Jandino gastheer op zijn eigen I Love Urban festival in een uitverkocht Ahoy. Nu nodigt Jandino iedereen uit voor zijn muziekfestival in het groene Oeverpark, dat omgetoverd wordt tot een van de mooiste plekken van de stad.



Verwacht wordt een run op de kaartjes. Voor deze eerste editie van I Love Urban outdoor zijn er immers slechts 10.000 tickets beschikbaar. Daar krijgen bezoekers veel voor terug. Ze kunnen onder meer genieten van de beste artiesten van nu op meerdere podia. Een van de hotspots is het internationale food court met gerechten uit alle windstreken, vlakbij het spectaculaire reuzenrad van waaruit je heel Rotterdam kunt zien.



Jandino. “Het moet een droomplek worden, een festival waarop mijn gasten voortdurend worden verrast, plezier hebben met hun vrienden en waar we mooie/nieuwe herinneringen creëren.”



Tijdens het festival ligt de nadruk op het zomerse festivalgevoel waar iedereen zo van houdt. Verwacht een mooi decor dat aansluit op dat gevoel. Een mega vuurwerkshow zoals je die nog nooit hebt gezien wordt de eindknaller.



Kaartverkoop start a.s. donderdag 27 februari om 19.00 uur via www.iloveurban.com



I Love Urban in 2020:



Zaterdag 30 mei 2020 Afas Live Amsterdam



Zaterdag 18 juli 2020 Oeverpark Rotterdam



Zaterdag 7 november 2020 Rotterdam Ahoy