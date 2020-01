UITNODIGING: Feestelijke presentatie Leedvermaak-trilogie van Herzberg

Judith Herzberg is behalve een van de meest geliefde dichters van ons land ook een van de belangrijkste toneelschrijvers. Leedvermaak (1982) was een mijlpaal in de toneelgeschiedenis, gevolgd door Rijgdraad (1995) en Simon (2001). De drie toneelstukken zijn nu voor het eerst gebundeld uitgebracht.



Daarnaast zijn we trots op het feit dat de geroemde theatertrilogie vanaf april 2020 voor het eerst in zijn geheel te zien zal zijn in de Nederlandse theaters in de uitvoering van Het Nationale Theater en muziekensemble Asko|Schönberg.



Graag nodigen we u uit om de feestelijke presentatie van het boek en de theatermarathon bij te wonen in de HNT Studio’s aan de Schouwburgstraat 8 in Den Haag. De bijeenkomst op dinsdag 28 januari begint om 16:00 uur, waarbij het eerste exemplaar van het boek zal worden overhandigd en de cast van de Leedvermaak trilogie een passage uit het boek zal lezen, gevolgd door een borrel tot ca. 18:00 uur.



Graag horen we uiterlijk vrijdag 20 januari of u bij de bijeenkomst aanwezig kunt zijn via iljakievit@hnt.nl.



We verheugen ons op uw komst!





Met warme groet,





Het Nationale Theater Uitgeverij De Harmonie



Cees Debets Elsbeth Louis



Judith Herzberg *Leedvermaak Trilogie* € 24,90 * ISBN 978 94 6336 090 6