Haagse Binnenstad blijft toegankelijk tijdens bouwprotest van 30 okt

De gemeente Den Haag verwacht morgen, woensdag 30 oktober, een nieuwe demonstratie op het Malieveld. Ditmaal geen protesten vanuit de agrarische sector maar een bouwdemonstratie van actiegroep Grond In Verzet. De winkels en horecagelegenheden in het centrum van de stad hanteren tijdens de demonstratie hun reguliere openingstijden en zijn gewoon bereikbaar en toegankelijk voor publiek. Wie de binnenstad per fiets of te voet wil bereiken zal minimale hinder ondervinden. Automobilisten en openbaar vervoergebruikers doen er goed aan van tevoren hun reis te plannen.



Bereikbaarheid nauwelijks in het geding



Om het verkeer in goede banen te leiden, bestaat de kans dat er maatregelen worden genomen. Aangezien de protesten vanaf 6 uur ’s ochtends starten, belooft het een landelijke drukke ochtendspits te worden. Vanaf datzelfde uur worden in Den Haag de tramlijnen 15, 16 en 17 omgeleid. Neem het zekere voor het onzekere en ga voorbereid de deur uit. Raadpleeg van tevoren eventuele verkeersomleidingen online. De kanalen van de HTM, politie en de gemeente Den Haag zijn hier geschikt voor. De HTM kan in de loop van de ochtend/dag nog tot het besluit overgaan om lijnen om te leggen. Houd daarnaast rekening met mogelijke aanwijzingen van verkeersregelaars of politieagenten op straat. Deze dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Naar verwachting eindigt het programma van het protest om 15:00 uur.



Horeca en winkels zijn open



De winkels en horecagelegenheden in de binnenstad van Den Haag zijn de hele dag open. Naar verwachting zal er geen sprake zijn van wegversperringen en blokkades die de toegang tot deze ondernemingen beperken. Bekijk vooraf de openingstijden van de desbetreffende winkel om er zeker van te zijn dat deze onderneming geopend is. Aannemer en een van de initiatiefnemers, Klaas Kooiker, meldt dat de organisatie alles behalve de intentie heeft om Den Haag plat te leggen of voor overlast te zorgen.



Praktische informatie



Informatiekanalen: www.htm.nl, www.denhaag.nl, www.politie.nl



Locatie: Malieveld Den Haag



Tijd: 06.00 – 15.00 uur



Openingstijden: www.denhaag.com/binnenstad/openingstijden