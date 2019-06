Factris gooit met nieuw platform Europese financieringswereld overhoop

Factris-platform maakt financieringen voor het midden- en kleinbedrijf makkelijker, sneller en toegankelijker







Fintech-onderneming https://www.factris.com/nl/ heeft een nieuwe versie van haar Finance Automation for Business platform (“FAB” platform) gelanceerd. Dit nieuwe platform is cruciaal voor het waarmaken van de missie van het bedrijf: het opnieuw uitvinden en verbeteren van de manier waarop bedrijven gefinancieerd worden. Via het FAB platform kan het Amsterdamse bedrijf haar lokale verkoopteams en partners in Europese steden ondersteunen. Daarmee gaat de kwaliteit en snelheid van haar financieringsdiensten voor kleine en middelgrote bedrijven (MKB) door heel Europa aanzienlijk omhoog.



Het is geen geheim dat het huidige financiële systeem verlammend werkt voor het MKB. Banken sluiten niet alleen kantoren en maken het moeilijk om iemand te spreken te krijgen, ook maken ze het voor MKB-bedrijven moeilijk om toegang te krijgen tot het broodnodige kapitaal, zoals deze recente studie van Wereldbank aantoont: http://documents.worldbank.org/curated/en/707491490878394680/pdf/113906-WhatsHappeningintheMissingMiddleLessonsinSMEFinancing-29-3-2017-14-20-24.pdf



De studie laat zien dat het lastig loskrijgen van financiering tot de top drie van grootste problemen hoort in het MKB. Factris heeft die problemen van MKB-bedrijven ter harte genomen en een serie krachtige financieringstools en -diensten ontwikkeld zoals Factoring en Factuurfinanciering, gecombineerd met een focus op service op lokaal niveau. “Financiering is altijd een lokale aangelegenheid en Factris heeft dat probleem opgelost door ‘lokaal te schalen’. We bieden de tools waarmee lokale mensen efficiënt kunnen samenwerken”, vertelt Brian Reaves, CEO van Factris.



Het nieuwe FAB platform legt deze technologische en financiele oplossingen van Factris in de handen van lokale ondernemingen, die de gepersonaliseerde diensten bieden die in dit uitdagende financiële klimaat zo hard nodig zijn.



“Dit nieuwe platform brengt ons in positie om echte impact te maken door MKB’ers te helpen in hun financieringsbehoeften. Voor ons is zakendoen mensenwerk en zijn klanten nooit zomaar een nummer.” - Brian Reaves.







Over Factris



Factris is een fintech onderneming met haar hoofdkantoor in Amsterdam. De missie van het bedrijf is voordelig werkkapitaal leveren aan het midden- en kleinbedrijf in de Europese Unie. Factris streeft naar lokale aanwezigheid en biedt financiële diensten aan klanten in heel Europa, via haar tweede generatie, eigen platform.