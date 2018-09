Samenwerking Hoorne Vastgoed, BPD en KBwonen voor Zandzoom Heiloo

28 september 2018 – In Heiloo gaat Hoorne Vastgoed samen met KBwonen en BPD Ontwikkeling 394 woningen ontwikkelen. Dat gebeurt in het nieuwe woongebied Zandzoom waar in totaal ongeveer 1200 woningen komen. Naar verwachting worden begin 2020 de eerste woningen gebouwd.



Het aan de zuidzijde van Heiloo gelegen Zandzoom moet stapsgewijs uitgroeien tot een nieuw landschappelijk woongebied. Er komen vrijstaande woningen, twee-onder-een- kapwoningen, rijwoningen en appartementen.



Zandzoom kent vier deelgebieden: de Westflank, de Centrale Kamer (Oost en West), de Oostflank en Zuid. Hoorne Vastgoed, KBwonen en BPD Ontwikkeling hebben een grondpositie in de Centrale Kamer Oost. Door deze partijen wordt gezamenlijk gewerkt aan de ontwikkeling van het ruim 190.000 vierkante meter grote deelgebied. Rotteveel M4 adviseert de partijen in deze planontwikkeling. Driessen Vastgoed heeft ook eigendom in de Centrale Kamer Oost en ondersteunt de samenwerking.



Met de gemeente Heiloo wordt binnenkort een anterieure overeenkomst getekend. Die bevat onder meer afspraken over de inrichting van het gebied en de daar bij te hanteren kostenverdeling. Er ligt een voorontwerp bestemmingsplan en naar verwachting zal begin 2019 het ontwerp bestemmingsplan worden vastgesteld. Hierin wordt aangegeven hoe en waar de woningbouw plaats kan vinden. Van de 394 woningen in de Oostflank wordt 25 procent in de sociale sector gerealiseerd.



Vrijdag 28 september zetten Jan Heeremans (Hoorne Vastgoed), Peter van Oeveren (BPD Ontwikkeling) en Gideon Kwint (KBwonen) hun handtekening onder een intentieovereenkomst waarin de samenwerking voor Centrale Kamer Oost in Heiloo Zandzoom is vastgelegd.