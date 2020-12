"Het mobiele ecosysteem van Baidu vaart wel bij de snel opkomende kenniseconomie", is de stelling van Dou Shen tijdens de Web Summit 2020

Baidu Executive Vice President belicht strategische groei-initiatieven die het mobiele ecosysteem van het bedrijf hebben getransformeerd tot een allesomvattende dienstverlener



BEIJING, 4 december 2020 /PRNewswire/ -- Dou Shen, Executive Vice President van Baidu, Inc. , analyseerde vandaag de opkomst van de kenniseconomie en de daaruit voortvloeiende strategie van Baidu's Mobile Ecosystem Group (MEG) in een thematoespraak tijdens Web Summit 2020. Shen legde uit hoe het mobiele ecosysteem van Baidu zich heeft aangepast aan en aanstuurt op de industrie van mobiel internet, door gebruik te maken van Baidu's zelfontwikkelde AI-technologieën om gebruikers robuustere digitale diensten te bieden.



"De opkomst van de kenniseconomie is een onvermijdelijke trend die wordt veroorzaakt door AI-technologie, en ook de grootste prioriteit voor bedrijven die waarde hechten aan investeringen in technologie", aldus Shen tijdens de Web Summit, een van de grootste technologieconferenties ter wereld die door de top van toonaangevende technologiebedrijven wordt bijgewoond. Met zijn toonaangevende AI-technologieën en zijn gedrevenheid op het gebied van innovatie, is het mobiele ecosysteem van Baidu goed gepositioneerd om te gedijen in het tijdperk van de kenniseconomie.



Shen zei dat de opkomst van de kenniseconomie veranderingen op drie dimensies teweegbrengt. De eerste betreft veranderingen in apparaten en hoe gebruikers ermee omgaan, aangezien AI steeds intelligentere apparaten aanstuurt die op natuurlijke wijze met mensen kunnen communiceren. Als tweede zullen er nieuwe brancheformaten ontstaan, aangestuurd door slimme transformaties in diverse bedrijfstakken. Als derde noemde Shen de op handen zijnde verschuiving in de IT-infrastructuur, waarbij AI-chips, deep learning-platforms of AI-algoritmen traditionele CPU's en besturingssystemen vervangen als de ruggengraat van de hedendaagse kenniseconomie.



In reactie op de veranderingen die de kenniseconomie met zich meebrengt, gaf Shen in zijn presentatie aan dat Baidu drie belangrijke groeimogelijkheden geïdentificeerd heeft, namelijk servicegerichte transformaties, humanisering en de acceptatie van digitale technologie en AI in alle bedrijfstakken. "Het mobiele ecosysteem van Baidu profiteert van deze groeimogelijkheden door middel van een strategie op basis van drie strategische pijlers: Baijiahao voor ontwikkelaars van content, slimme miniprogramma's voor content- en serviceproviders en beheerde pagina's voor adverteerders. Samen bieden deze pijlers uitgebreide mogelijkheden die voldoen aan de snel evoluerende behoeften van gebruikers", zei Shen, "en vormen ze een solide basis voor de langetermijngroei van Baidu's mobiele ecosysteem."



Het eerste facet van het genereren van groei is het doorvoeren van servicegerichte transformaties, aangezien gebruikers gemakkelijker toegang tot services eisen. Hoewel zoekmachines ooit platforms waren die uitsluitend informatie verschaften op basis van gebruikersvragen, heeft Baidu sindsdien de informatieve mogelijkheden van zijn software hergebruikt in een geïntegreerd service-ecosysteem, door een handige interface te creëren die breed kan worden aangepast aan de uitgebreide gebruikersbehoeften.



"De Baidu-app is niet alleen het grootste platform voor Chinezen om informatie en kennis te verkrijgen, het wordt ook een uitgebreide serviceportal", zei Shen. "We hebben de soorten services die we aanbieden continu verrijkt door een breed scala aan Smart Mini-programma's te introduceren die aan verschillende servicebehoeften voldoen. Gebruikers kunnen hun elektriciteitsrekening betalen, reizen boeken, een huis huren en films bekijken op verschillende Smart Mini-programma's, allemaal zonder de Baidu-app te verlaten."



Het tweede facet van groei dat door Shen wordt geïdentificeerd, is het verbeteren van de humanisering in het hele mobiele ecosysteem, waardoor meer authentieke verbindingen tussen mensen worden gecreëerd. Baijiahao maakt rechtstreekse koppelingen mogelijk tussen gebruikers en de 3,6 miljoen accounts ervan.



"Vroeger zaten onze ontwikkelaars achter de schermen. We gebruiken nu verschillende methoden om ontwikkelaars en gebruikers rechtstreeks met elkaar te verbinden, om het serviceproces te verkorten. Baidu biedt gebruikers de mogelijkheid om rechtstreeks met de ontwikkelaar in onze zoekresultaten te communiceren en in meer potentiële servicebehoeften te voorzien, samen met relevante content," aldus Shen. Gebruikers kunnen Baidu nu gebruiken om relaties aan te gaan met ontwikkelaars van content, serviceproviders en verkopers door middel van volgen, berichten verzenden, live video enzovoort.



De derde mogelijkheid komt voort uit het feit dat een toenemend aantal industrieën diensten online brengt door digitalisering te implementeren en een intelligente transformatie te ondergaan. De online gezondheidszorg heeft dit jaar bijvoorbeeld een explosieve groei doorgemaakt tijdens de wereldwijde pandemie. Baidu heeft gratis pandemie-gerelateerde consulten aangeboden op "Ask Doctor", het online medische consultatieplatform van Baidu, waarmee gebruikers op afstand toegang hebben tot gepersonaliseerde medische beoordelingen van artsen via hun apparaten.



De optimalisatie van het mobiele ecosysteem van Baidu heeft geleid tot een verbeterde zoekervaring van gebruikers, nauwkeurig informatieonderzoek, interactie met sociale media en onafhankelijke aankoopmogelijkheden. In september bereikte het aantal maandelijkse actieve gebruikers op de Baidu-app het astronomische getal van 544 miljoen, een stijging van 12% op jaarbasis.



Dit bloeiende, uitgebreide mobiele ecosysteem vormt een sterke basis voor Baidu om zich te diversifiëren van services op basis van advertenties naar services niet op basis van advertenties, zoals lidmaatschap, livestreaming en online games. Naast het bieden van serviceoplossingen in verschillende situaties op basis van de informatiebehoeften van gebruikers, zal Baidu een diepgaande samenwerking met meer partners faciliteren om gezamenlijk een uitgebreide portal te ontwikkelen die gebruikers consequent toegang biedt tot de meest handige applicaties.



