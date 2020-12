meldCX onthult SAMi® - het digitaliseren van schoonmaak in openbare ruimtes met AI en computervision

-- AI-gestuurd systeem "digitaliseert het schoonmaken" door een warmtekaart

van aangeraakte oppervlakken te genereren

-- Geeft specifieke gebieden aan die moeten worden schoongemaakt

-- Bewaakt de schoonmaakactiviteiten door de schoonmaakploeg om naleving te

waarborgen

MELBOURNE, Australië, 3 december 2020 /PRNewswire/ -- Om bedrijven te helpen efficiënt en betaalbaar aan nieuwe hygiënenormen te voldoen, heeft meldCX, een leverancier van softwareoplossingen voor bedrijven, SAMi® (www.meldcx.com/sami [http://www.meldcx.com/sami]) gecreëerd, een nieuwe functie voor oppervlaktebewaking op het Viana(TM) vision-analyseplatform.



SAMi (Surface Awareness Management Intelligence) maakt van handmatige "klembord en checklist"-reinigingsprocedures een efficiënt, digitaal gestuurd en gecontroleerd proces:



Stap 1: Camera's monitoren anoniem oppervlakken en gebruiken AI om een hittekaart van menselijk contact te produceren zonder identificeerbare informatie vast te leggen

Stap 2: Wanneer kritische niveaus zijn bereikt, wordt een digitaal manifest gemaakt en worden meldingen verzonden

Stap 3: Camera's bewaken de schoonmaakactiviteiten door de schoonmaakploeg om naleving te waarborgen



SAMi helpt niet alleen om een betere naleving en veiligheid te bieden, maar zorgt ervoor dat middelen niet verspild worden aan onnodige reiniging of het reinigen van verkeerde oppervlakken. Bedrijven kunnen specifieke ruimtes aanwijzen die moeten worden schoongemaakt en daarvoor de juiste schoonmaakploeg laten komen.



Elke ruimte kan in realtime worden bekeken via het SAMi-dashboard en bedrijven kunnen per ruimte grenswaarden instellen. Er is ook een mobiele app voor het schoonmaakpersoneel die exacte details van een opdracht laat zien en specifieke oppervlakken identificeert die vaak aangeraakt worden en moeten worden schoongemaakt, zoals tafels, deurknoppen, lichtschakelaars.



"Door de impact van COVID-19 moeten bedrijven en werkplekken voldoen aan veel strengere hygiënenormen. Naast bestaande schoonmaakschema's moeten specifieke oppervlakken worden gereinigd wanneer daarvoor de instelling voor frequentie, menselijke aanwezigheid of de grenswaarde voor de mate van aanraking is bereikt. SAMi automatiseert dit en waarschuwt bedrijven precies wanneer en waar extra schoonmaak nodig is", legt Joy Chua, EVP Strategy & Marketing, meldCX uit.



Verhoogde alertheid voor het naleven van de hygiënenormen



Behalve het voldoen aan wettelijke vereisten, is het systeem ook belangrijk voor het vertrouwen van de klant. Minstens 50% van de respondentenonderzocht door McKinsey [https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/solutions/periscope/our-insights/surveys/~/media/A99E68262D584A639029AB7F27A782F6.PDF] verwacht dat winkels richtlijnen volgen die zowel klanten als werknemers helpen beschermen.



"COVID-19 creëert een omgeving waarin bedrijven ervoor moeten zorgen dat schoonmaakprocedures worden nageleefd en niet aan het toeval worden overgelaten. Met behulp van computer vision-technologie is SAMi ontworpen om bedrijven te helpen hun werkomgevingen op een schone en veilige manier opnieuw in gebruik te nemen én om deze processen te automatiseren", zegt Thor Turrecha, EVP SaaS, meldCX.



Deze oplossing is gebouwd in samenwerking met de beste technologie van technische partners Intel, Microsoft en Google.



"meldCX maakt gebruik van Intel Core-processors en de Intel OpenVINO-toolkit in SAMi om een complete en gebruiksvriendelijke oplossing te leveren, waardoor bedrijven zich kunnen concentreren op de veiligheid van werknemers en klanten. Door gebruik te maken van Intel hardware- en softwaretechnologie, maakt meldCX het voor zijn klanten eenvoudiger om conclusies te trekken op basis van deep learning", aldus Jose Avalos, Intel VP van IOTG & GM, RBHE Vertical Markets



COVID-19-oplossingen door meldCX



SAMi is een van een reeks COVID-19-oplossingen van meldCX. meldCX heeft ook een reeks antimicrobiële oplossingen voor bestaande en nieuwe apparaten voor zakelijk gebruik die kunnen via meldCX of erkende wederverkopers kunnen worden aangeschaft (www.meldcx.com/antimicrobial [http://www.meldcx.com/antimicrobial]).



Over meldCX ( www.meldcx.com [http://www.meldcx.com/] )



De missie van meldCX is om bedrijven in staat te stellen hoogwaardige klantervaringen te creëren door middel van AI en slimme technologieën. Het belangrijkste product, het meldCX Core Platform, is een toonaangevend, uitgebreid ondernemingsplatform dat geschikt is voor meerdere besturingssystemen voor de ontwikkeling van digitale transformatie (DT), waardoor het voor bedrijven eenvoudig en kosteneffectief wordt om commerciële toepassingen voor IoT-apparaten en DT-initiatieven te ontwikkelen, implementeren en beheren. meldCX heeft ook een reeks speciale hardware en SaaS-oplossingen.



