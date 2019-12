Huawei en PCL creëren Cloud Brain II en beginnen zo aan een nieuw hoofdstuk voor AI-clusters op 1000 PFLOPS-schaal

PCL kiest voor het Huawei Atlas 900 AI-cluster, een impuls voor de computerindustrie van Kunpeng



SHENZHEN, China, 4 december 2019 /PRNewswire/ -- Op 29 november 2019 presenteerden Huawei en Peng Cheng Laboratory (PCL) gezamenlijk de Peng Cheng Cloud Brain II Phase 1, waarmee officieel het traject richting AI-clusters op 1000 petaFLOPS (PFLOPS)-schaal wordt gestart. Dit is een nieuwe mijlpaal op het gebied van wetenschappelijk onderzoek voor de computerindustrie van Kunpeng. De basis voor Cloud Brain II is het Huawei Atlas 900 AI-cluster, aangedreven door de Huawei Kunpeng- en Ascend-processors. Atlas 900 voegt krachtige rekenkracht toe aan Cloud Brain II, ter ondersteuning van fundamenteel onderzoek en verkenning van AI, waaronder computervisie, natuurlijke taal, autonoom rijden, slim transport en slimme gezondheidszorg. De rekenkracht van Peng Cheng Cloud Brain is momenteel 100 PFLOPS, naar plan volgend jaar op te schalen naar 1000 PFLOPS en hoger.



"In september startte Huawei met de Kunpeng + Ascend dual-engine computerstrategie. Geïnspireerd door deze strategie willen we de wereld de ultieme rekenkracht bieden. Ook hebben we Atlas 900 uitgebracht, 's werelds snelste AI-trainingscluster", zei Hou Jinlong, Senior VP van Huawei, en president van Huawei Cloud & AI Products and Services.



"We zijn er trots op dat Atlas 900 is geselecteerd voor het Peng Cheng Cloud Brain II-project. Het is van fundamenteel belang voor Cloud Brain II. Cloud Brain II is een toonaangevend AI-onderzoeksplatform. PCL heeft veel academici en onderzoekstalent op het gebied van AI samengebracht. Huawei zal zich samen met PCL aansluiten bij de voorhoede van wetenschappelijk onderzoek voor een intelligente wereld", voegde Hou toe



Hou zei ook: "Op dit moment werken we aan Cloud Brain II Phase 1. Ik ben van mening dat dit in de nabije toekomst, samen met onze inspanningen, de weg zal effenen voor een Cloud Brain II op 1000 PFLOPS-schaal. We zijn ervan overtuigd dat het een toonaangevend AI-onderzoekplatform wordt".



Michael Ma, president van de afdeling Intelligent Computing Business van Huawei, zei: "Huawei creëert het Atlas AI-computerplatform op basis van de Ascend-processors en biedt een brede portfolio van modules, kaarten, edge-stations, AI-servers en clusters. Onze AI-infrastructuur voor alle scenario's omvat het cloud-edge apparaat, ondersteuning van volledige pijplijnafleiding en training voor een intensief leerproces".



"Ons toonaangevende Atlas-product, Atlas 900, loopt wereldwijd voorop op het gebied van AI-computing. De combinatie van Atlas 900 en Cloud Brain II vormt een nieuw hoofdstuk voor AI-clusters op 1000 PFLOPS-schaal en ontgrendelt een enorme rekenkracht om snellere intelligente transformatie in verschillende bedrijfstakken aan te sturen", zei Ma.



Peng Cheng Cloud Brain is een belangrijke technologische AI-faciliteit. Het is een fundamenteel onderzoeksplatform voor het verkennen van de grenzen van de AI-technologie. Momenteel heeft het een AI-rekenkracht van 100 PFLOPS en het zal naar verwachting volgend jaar 1000 PFLOPS bereiken in het Cloud Brain II-project.



Cloud Brain II wordt gezamenlijk gecreëerd door PCL en Huawei. Het Atlas 900 AI-cluster draait op Huawei Kunpeng- en Ascend-processors en biedt superieure rekenkracht. PCL ontwikkelt Cloud Brain-technologieën op 1000 PFLOPS.



Het Atlas 900 AI-cluster erft een technologische knowhow van Huawei van meer dan 10 jaar. Atlas 900 bestaat uit duizenden Ascend 910 AI-processors, en voltooit een training van een ResNet-beeldclassificatiemodel in 59,8 seconden, 10 seconden sneller dan het vorige wereldrecord, met dezelfde precisie. De krachtige rekencapaciteit van Atlas 900 zorgt voor een nieuwe impuls in wetenschappelijk onderzoek en technologische innovatie, zoals astronomische exploratie, weersvoorspelling, autonoom rijden en olie-exploratie. Hoogtepunten Atlas 900:





-- Krachtig computergebruik: door de combinatie van duizenden Ascend 910

AI-processors levert Atlas 900 256 - 1024 PFLOPS met halve precisie

(FP16), wat gelijk is aan het rekenvermogen van 500.000 pc's. Het

SoC-ontwerp integreert AI-computing, algemene computing en

I/O-functionaliteit om de trainingsefficiëntie effectief te verbeteren.

-- Clusternetwerk met hoge snelheid: Het ondersteunt drie soorten snelle

netwerkinterfaces: Huawei Cache Coherence System (HCCS), PCIe 4.0 en

100G RoCE, waardoor de gradiëntsynchronisatielatentie met 10% tot 70%

wordt verlaagd voor een sprong in de efficiëntie van modeltraining. Het

maakt gebruik van een innovatief iLossless intelligent schakelalgoritme

om real-time leren en trainen van netwerkbreed verkeer mogelijk te

maken, waarbij nul pakketverlies en end-to-end latentie van

microseconden worden bereikt.

-- Ultieme warmteafvoer: Atlas 900 maakt gebruik van een adiabatisch

systeem op kastniveau, dat een vloeistofkoelingverhouding van meer dan

95% en een systeemverbruiksvermogen (PUE) van minder dan 1,1 bereikt

(een ideale PUE is 1,0).

Tot nu toe heeft Huawei, op basis van de Ascend 910- en 310 AI-processors, het Atlas 900 AI-cluster, de Atlas 800 AI-server, het Atlas 500 AI edge-station, de Atlas 300 AI-versnellerkaart en de Atlas 200 AI-versnellermodule gelanceerd. Het holistische Atlas-portfolio biedt krachtige computing voor training en inferentie binnen alle scenario's op cloud-edge-device.



Vooruitkijkend zal Huawei investeringen en innovatie blijven vergroten in de infrastructuur, waaronder processoren, besturingssystemen en databases voor de computerindustrie van Kunpeng. Het zal AI-computing voor Peng Cheng Cloud Brain blijven leveren, waarbij het AI-technologie gezamenlijk en sneller realiseert voor meer verschillende doeleinden.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1038767/Hou_Jinlong_and_Gao_Wen.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1038767/Hou_Jinlong_and_Gao_Wen.jpg]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1038766/Michael_Ma.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1038766/Michael_Ma.jpg]



