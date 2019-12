Wanneer de koning van het heden de wereld van de parfumerie binnen$tormt

GENEVA, Switzerland, 4 december 2019 /PRNewswire/ -- "Ik ben een dromer en ik geloof in wat ik doe. Ik droomde al jaren over het lanceren van een parfum, maar ik wilde gewoon wachten op het juiste moment en de juiste partners. Er is een reden dat PHILIPP PLEIN bestaat: wij zijn geboren om anders te zijn. Dankzij onze baanbrekende mentaliteit komt deze droom vandaag uit. Mijn eerste parfumcreatie is iets compleet anders dan wat er al in de branche bestaat en vanaf nu zal die branche nooit meer hetzelfde zijn."



https://mma.prnewswire.com/media/1039305/Philipp_Plein_and_Alberto_Morillas.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1039305/Philipp_Plein_and_Alberto_Morillas.jpg]



Philipp Plein, oprichter & eigenaar van PHILIPP PLEIN group



Al twee decennia lang maakt Philipp Plein naam voor zichzelf als toonaangevend in de modewereld. Vandaag is de beroemde en zeer succesvolle selfmade ondernemer aanbeland in de wereld van de parfumerie, met zijn visie op wat een parfum zou moeten zijn. In zijn dromen stond het al vast dat PHILIPP PLEIN op een dag zijn ongeremde luxueuze en gewaagde stijl zou vermengen in de wereld van geurtjes.



Voor PHILIPP KLEIN, een 100% onafhankelijk en met eigen middelen gefinancierd merk, betekent het debuut in de parfumerie een belangrijke stap. Philipp Plein Parfums, een nieuwe onderneming gevestigd in Genève, is opgericht om een onderscheidend en succesvol parfumeriebedrijf te ontwikkelen voor het merk PHILIPP PLEIN. Philipp Plein Parfums wordt aangestuurd door Chief Executive Officer Patrizio Stella en behoort tot Brands Beyond Beauty, een internationale onderneming die zich richt op innovatieve brand building, wereldwijde distributie en disruptieve marketingimplementatie op het gebied van luxueuze parfums en cosmetica. Brands Beyond Beauty, met het hoofdkantoor in Zwitserland, is gecentreerd rond een team van succesvolle en vooruitstrevende professionals met Patrizio Stella aan het hoofd.



"Iets waarvan ik direct onder de indruk was na mijn eerste ontmoeting met Philipp Plein was zijn vastberadenheid, zijn scherpe visie en hoe hij een meester is in het vereenvoudigen van dingen. Hij is zowel een spelmaker als een spelbreker. Hij heeft uitstekend door dat succes voortkomt uit eenvoudige maar disruptieve concepten. Dat is precies hoe PHILIPP PLEIN de wereld van de parfumerie zal opschudden en daarin voor een langere tijd aan de top zal blijven."



Patrizio Stella, CEO van Philipp Plein Parfums



Philipp Plein trok zich weinig aan van de spelregels en koos voor de doodskop, het meest iconische en sterkste symbool van het merk, om de wereld van de parfumerie te bestormen en deze ongekende gebeurtenis in haar geschiedenis te markeren. De allereerste parfum van Philipp Plein zal gelanceerd worden in een exclusieve preview edition: THE $KULL, a Parfum Art Edition. Een hypermoderne kijk op parfumerie, waarmee de eeuwigheid in een flesje wordt gevangen.



De onstuitbare energie en opgetogen houding van Philipp Plein hebben ertoe geleid dat het gelijknamige merk mensen inspireert om alles en meer uit het leven te halen: als een krachtige oproep om altijd het buitengewone in het leven na te streven.



"Mijn eerste parfum moest wel in de vorm van een doodskop zijn. Dit iconische symbool straalt de identiteit van PHILIPP PLEIN uit, schittert op al mijn kleding en valt op in elke PHILIPP PLEIN winkel. De doodskop - het sterkste statement om alles uit het leven te halen - verschijnt nu als THE $KULL - eeuwigheid in een flesje. Dit parfum is een exclusief kunstobject op maat dat het beste combineert uit de werelden van geurtjes en design en is provocerend, oneerbiedig en belichaamt non-conformiteit en een vrije denkwijze. Het is superieur en mateloos, het ademt perfectie tot in de kleinste details."



Philipp Plein, oprichter & eigenaar van PHILIPP PLEIN



De flacon is een sculpturaal en imposant kunstwerk, ongekend in de wereld van geurtjes. Een driedimensionale veelzijdige kop, gebeeldhouwd als een zwarte diamant en uitgesneden uit massief zwartgelakt glas. Een waar meesterwerk, van binnenuit met de hand gemaakt.



Deze geur is voortgekomen uit een co-creatie die leven is ingeblazen door Philipp Plein zelf en de internationaal geprezen Meester Parfumeur Alberto Morillas. Een statement van gedurfde en eigentijdse luxe, een kenmerkende geur, uniek en uiterst herkenbaar. Het parfum is tot in detail op maat gemaakt door Alberto Morillas en beoogt de meer dan levensgrote persoonlijkheid en ongebreidelde energie van Philipp Plein vast te leggen.



"Ik was erg onder de indruk van de scherpe geest en vooruitziendheid van Philipp. Het was me meteen duidelijk dat zijn eerste geur ooit zijn krachtige energie, zijn charisma en uitzonderlijke creativiteit moest vastleggen. Zijn persoonlijkheid was zeer inspirerend voor me. Ik creëerde voor hem een ultra-rijk, verslavend en met donker hout doordrenkt power-parfum, spelend met contrasten in een overdosis van prijzige ingrediënten, op maat gemaakte akkoorden en hoogwaardige toonaarden. Ik werd ertoe aangezet om voor hem een onuitwisbare en sexy geurende tatoeage te creëren, om een luxer-dan-luxe geurige PHILIPP PLEIN outfit te vervaardigen."



Alberto Morillas, Meester Parfumeur



THE $KULL-geur wordt gepresenteerd als luxe geconcentreerde parfum en is gecreëerd om te doen denken aan een luxueuze en sexy geurende tatoeage, die een krachtige en verslavende stempel op de huid achterlaat. De geur bestaat uit kruidige, hout- en lederachtige en dierlijke accenten en heeft een krachtig spoor van zwarte peper, kardemom en flamboyant waterrijke noten, versterkt met de rijkdom van donker hout en leder, door Philipp aangevuld met de weelderige geur van Bourbon vanille en zwarte, amberkleurige noten.



THE $KULL zal vanaf de eerste week van december 2019 in eerste instantie exclusief online en in geselecteerde PHILIPP PLEIN-boutiques in Europa en de Verenigde Staten verkrijgbaar zijn voor 350 euro. Vanaf januari 2020 volgt de wereldwijde uitrol naar onder meer de meest prestigieuze warenhuizen.



Blijf op de hoogte: binnenkort volgt de belangrijke lancering van Philipp Plein's eerste geur voor mannen. Aangekondigd voor eind januari 2020, zal het in maart 2020 bij selectieve parfumerieën te koop zijn en de wereld veroveren.



Over PHILIPP PLEIN



De Duitse ontwerper Philipp Plein richtte zijn naar hem vernoemde luxe modemerk in 2008 op. Het merk is gevestigd in Zwitserland en de collectie bestaat uit kleding en accessoires voor heren, dames en kinderen, alles gekenmerkt door een onconventionele en non-conformistische stijl in combinatie met onberispelijk vakmanschap. PHILIPP PLEIN group is verkrijgbaar in prestigieuze boutiques en warenhuizen verspreid over de hele wereld en heeft meer dan 250 mono brand stores wereldwijd, waaronder flagship stores in Milaan, Parijs, New York, Londen, Los Angeles, Hong Kong en Las Vegas.



