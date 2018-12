Heidrick & Struggles kondigt nieuwe Chief Human Resources Officer aan

Sarah Payne wordt nieuwe Chief Human Resources Officer



Rick Green voegt zich opnieuw bij Heidrick Consulting



CHICAGO, 4 december 2018 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles [http://www.heidrick.com/] , een toonaangevende dienstverlener op het gebied van selectie van leidinggevenden, beoordeling en ontwikkeling van leiderschap, effectiviteit van organisaties en teams, en diensten op het gebied van cultuurvorming wereldwijd, kondigde vandaag aan dat Sarah Payne is aangesteld als Chief Human Resources Officer (CHRO), en Rick Greene, de huidige CHRO van Heidrick & Struggles, Partner zal worden in bij Heidrick Consulting. Beide veranderingen in het leiderschap worden van kracht op 1 januari 2019.



Payne, in haar meest recente tol als Vice President, Human Resources, Global Executive Search, heeft nauw samengewerkt met het wereldwijde Human Resources-team en Regionale Leiderschapsteams van Heidrick & Struggles, aan het creëren van werknemersgerichte oplossingen die het bedrijf tijdens een periode van significante groei en innovatie hebben ondersteund. Ze heeft laten zien dat ze in staat is mensen en zakelijke strategieën op elkaar af te stemmen, en brengt bijna 20 jaar ervaring in Human Resources en leiderschap mee in haar rol als CHRO. Voordat ze bij Heidrick & Struggles kwam was ze Director of Global Executive Compensation bij Bunge, een toonaangevend, wereldwijd bedrijf in de agrarische sector. Eerder was zij Global Director of Compensation and Benefits bij PanAmSat, een bedrijf voor satellietcommunicatie dat later werd verworven door Intelsat.



"Omdat Heidrick & Struggles blijft groeien en zich blijft ontwikkelen richting een datagedreven leiderschapsadviseur en leverancier van oplossingen voor mensen, blijven sterk leiderschap en samenwerking met onze Human Resources-teams een integraal onderdeel van ons succes", zei Krishnan Rajagopalan, President en CEO, Heidrick & Struggles. "Het bewezen leiderschapsdossier van Sarah en de ervaring met totale beloningen, inzet en ontwikkeling van werknemers, talentbeheer en -acquisitie, zal van essentieel belang zijn voor de doorlopende groei en ontwikkeling van ons wereldwijde personeelsbestand."



Greene zal zich opnieuw bij Heidrick Consulting voegen als Partner, om de groei van het consultingbedrijf van de firma te helpen aandrijven, zich te richten op het leveren van de volledige set oplossingen voor leiderschap en cultuurvorming van het bedrijf aan CEO's en C-suite leidinggevenden die bedrijfsprestaties willen versnellen en transformationele veranderingen willen aandrijven. Als CHRO van Heidrick & Struggles heeft Greene een essentiële rol gespeeld in de promotie van nieuwe initiatieven voor diversiteit en integratie, en het introduceren van belangrijke veranderingen bij programma's voor prestatiebeheer, compensatie en professionele ontwikkeling van het bedrijf. Eerder in zijn carrière gaf hij leiding aan de consultingactiviteiten van het bedrijf in Noord- en Zuid-Amerika en adviseerde hij Raden van Bestuur en CEO's van klanten, met name in de financiële dienstverlening, over het beheer van opvolging en het aandrijven van belangrijke veranderingen in leiderschap en cultuur.



"In zijn rol als CHRO is Rick een gewaardeerd lid van het leidinggevend team geweest, en een vertrouwde mentor voor velen in het hele bedrijf", zei Rajagopalan. "Wij kijken ernaar uit Rick in zijn nieuwe rol bij ons bedrijf te zien, waar hij veel wereldwijde, crossfunctionele ervaring zal brengen aan ons groeiende bedrijf Heidrick Consulting."



Over Heidrick & Struggles: Heidrick & Struggles bedient de behoeften van toptalent en leiderschap van de meest toonaangevende bedrijven ter wereld, als vertrouwd adviseur bij rekrutering, beoordeling en ontwikkeling van leidinggevenden, effectiviteit van teams en organisaties, en diensten op het gebied van cultuurvorming. Heidrick & Struggles was meer dan 60 jaar geleden een pionier in de rekrutering van topmanagement. Vandaag de dag zorgt het bedrijf voor geïntegreerde leiderschapsoplossing om onze cliënten te helpen de wereld te veranderen, één leidinggevend team tegelijk.® www.heidrick.com [http://www.heidrick.com/]



