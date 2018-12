Kavalan onthult 'First Growth Bordeaux' op het vat gerijpte whisky's voor 10-jarig jubileum met beperkte oplage van 3000 flessen

'Een zoektocht naar uitmuntendheid' - Elegantie van First Growth Bordeaux, in combinatie met de kenmerkende fruitigheid, zachtheid en complexiteit van Kavalan



TAIPEI, Taiwan, 4 december 2018 /PRNewswire/ -- Om te vieren dat het precies 10 jaar geleden is sinds de vrijgave van haar eerste whisky, lanceerde Kavalan Distillery in Taiwan vandaag twee beperkte oplages voor dit 10e jubileum, de "Kavalan Bordeaux Margaux" en "Kavalan Bordeaux Pauillac".



Elke uitgave is gebotteld bij 57,8% ABV in een luxe cadeauverpakking van 1000ml, met twee Glencairn-glazen, en beperkt tot slechts 3000 bottelingen elk.



Kavalan viert haar zoektocht naar uitmuntendheid en heeft de First Growth Bordeaux-wijnvaten uit de regio's Margaux en Pauillac centraal staan bij hun 10e jubileum, en het bedrijf kijkt hierbij uit naar de volgende 10 jaar.



De CEO van Kavalan, dhr. YT Lee vertelde dat deze gelegenheid draaide om terugkijken naar wat er de afgelopen 10 jaar bereikt is, en in de komende 10 jaar nog harder streven naar perfectie.



"Bij Kavalan hebben wij altijd gestreefd naar uitmuntendheid als basis voor onze whisky, wanneer wij naar de toekomst kijken en bij onze inzet dat te worden wat wij in Taiwan een 'eeuwenoude distilleerderij' noemen, een merk dat het zelfs na honderden jaren nog geweldig doet", zei hij.



Meesterblender dhr. Ian Chang zei dat hij en dhr. Lee naar de historische wijngaarden van Frankrijk zijn afgereisd en hier de beste wijnvaten van Bordeaux hebben geselecteerd om hun jonge, bekroonde Kavalan-whisky in het subtropische klimaat van Yilan, Taiwan te laten rijpen.



"Wij waren gefascineerd door de specifieke smaken die kunnen worden bereikt door deze unieke combinatie van Kavalan, waar wij dagelijks naar perfectie streven, en deze prestigieuze chateaux die al eeuwenlang bekend staan om hun uitmuntendheid", zei hij.



Meesterblender dhr. Ian Chang vertelde dat het First Growth Bordeaux-project een experiment is geweest in "hoe de geest van deze uitermate zeldzame wijnen, door middel van hun bijzondere vaten, getransformeerd zou kunnen worden in een zeer speciale whisky van Kavalan" en dat innovatie Kavalan in de komende tien jaar zal blijven kenmerken.



De eerste whisky van Kavalan, de Kavalan Classic Single Malt Whisky, werd tien jaar geleden op 4 december 2008 geïntroduceerd, en werd de meest populaire variant van de whiskymaker.



Iedere Limited Edition cadeauset van 1000ml heeft een aanbevolen verkoopprijs van NT$8800 (US$285). Wereldwijde vrijgaven staan voor volgend jaar gepland.



In de afgelopen tien jaar is Kavalan opgenomen in de "Hall of Fame" van het tijdschrift Whisky van de World Whiskies Awards (WWA) voor dhr. YT Lee en zijn vader dhr. TT Lee; heeft het de WWA-onderscheidingen gewonnen in 2015 voor "World's Best Single Malt" en in 2016 voor "World's Best Single Cask Single Malt"; in 2017 voor "Distiller of the Year" en zes onderscheidingen voor "Producer of the Year" bij de International Wine and Spirit Competition, samen met "Distillery of the Year" in 2018 bij de San Francisco World Spirits Competition.



PROEFNOTITIES:



Kavalan BORDEAUX MARGAUX WINE CASK MATURED SINGLE CASK SINGLE MALT



De Limited Edition Bordeaux Margeaux is fantastisch, karaktervol en uitermate zacht, en bereikt zeer luxe tonen van warme karamel en boterachtige fudge, zware, zwarte stroop en de zachte zoetheid van romige vanille.



Kleur: Diepe amberkleur.



Neus: Mooie, aromatische karamelsaus, doordrongen van warme kruiden begroet de neus. Stevige, decadente dessertwijn en sudderende donkerbruine suiker komen naar voren, gevolgd door vers, stevig fruit en in de verte zacht cederhout.



Smaak: Een warme zoete binnenkomst gaat over in een smeltende, rijke, boterachtige toffee met daarin volle rozijnen. Een heerlijke lichtzure pruimenwijn komt nu tevoorschijn, met een lichte, maar toch assertieve nootachtige smaak.



Afdronk: Lang en uitermate verrijkend. De zoete smaak mengt zich met de lichtzure tonen, om zo de drinker te belonen met een heerlijke dans van smaken op de tong.



Kavalan BORDE AUX PAUILLAC WINE CASK MATURED SINGLE CASK SINGLE MALT



Heerlijk vol met een subtiele complexiteit - zo barst de Limited Edition Bordeaux Pauillac van de weelderige smaken van gerijpte bosvruchten, heerlijke toffee-appel en zachte komijn, koriander en peper.



Kleur: Rijke Mahonie



Neus: Een heerlijke neus vol zacht fruit, van rijpe zwarte bessen tot aardbeien op siroop met een vleugje appel. De invloed van de wijn is onmiskenbaar. Gerookt vlees, komijn, gemalen korianderzaad en fijngemalen peper brengen balans in de smaken.



Smaak: Zacht fruit, besprenkeld met toffee, voor een explosie van fruitige smaken en bijbehorende kruiden. Het is uitermate plezierig op vatsterkte en ontwikkelt een heerlijke vanilleachtige romigheid, wanneer het in de mond wordt gehouden. Het kan uitermate goed verdund worden op verschillende sterktes.



Afdronk: Vóór in de mond kruidig, gestoofd fruit en keelverzachtende warmte.



Over Kavalan Whisky



De Kavalan-distilleerderij in Yilan County is een pionier op het gebied van de single malt whisky in Taiwan, en bottelde haar eerste single malt whisky in 2008. Voor onze whisky, gerijpt in een zeer warm en vochtig klimaat, wordt gebruikt gemaakt van het smeltwater van Snow Mountain, en het wordt nog verbeterd door de koele zee- en berglucht. Dit samen zorgt voor de kenmerkende romigheid van Kavalan. Onze distilleerderij ontleedt haar naam aan de oorspronkelijke naam voor Yilan County, en wordt ondersteund door 40 jaar ervaring in de drankenbranche onder de moedermaatschappij King Car Group. Wij hebben meer dan 280 gouden of hogere onderscheidingen gewonnen in de meest concurrerende wedstrijden in de branche, en we zijn beschikbaar in meer dan 70 landen. Bezoek www.kavalanwhisky.com [http://www.kavalanwhisky.com/]



