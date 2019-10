Italië: Een reis om de wereld in drie dagen op de TTG Travel Experience 2019

https://en.ttgexpo.it [https://en.ttgexpo.it/], https://www.iegexpo.it/en [https://www.iegexpo.it/en]



RIMINI, Italië, 4 oktober 2019 /PRNewswire/ --"Een reis om de wereld in drie dagen" kan worden gemaakt op de TTG Travel Experience! In Italië wordt van 9 t/m 11 oktober 2019 de internationale beurs voor de reisindustrie georganiseerd door de Italian Exhibition Group (IEG) in het Rimini Expo Centre. Hierbij zullen 130 landen van 5 continenten aanwezig zijn, een fantastische gelegenheid voor de toonaangevende Italiaanse en buitenlandse spelers binnen de sector.



Er zal aandacht worden besteed aan de charme van het minder bekende berggebied, de skigebieden en archeologische locaties in Turkije dankzij Be Active (Adventure, Sport, Wellness), het project dat specifiek gericht is op actieve vakanties; en een kalender vol events met betrekking tot China, waar IEG de Shanghai World Travel Fair (SWTF), één van de belangrijkste toeristische beurzen van Oost-China, mede-organiseert.



In samenwerking met National Geographic biedt de TTG tevens een prachtig overzicht van de belangrijkste in opkomst zijnde bestemmingen ter wereld, van Costa Rica tot Japan.



Er is ook aandacht voor Oezbekistan dankzij de verhalen van Farian Sabahi, journalist en universitair professor, voor Colombia met Anna Masperto, schrijfster en expert op het gebied van Latijns-Amerikaanse landen samen met Pascual Martinez Munarriz, die Pro Colombia Italia vertegenwoordigt, en zelfs het verre Georgië aan de voet van de Kaukasus, samen met Giacomo Iachia, programmamaker en expert op het gebied van het Nabije Oosten. Duurzaam Afrika wordt ook besproken met Botswana, en Costa Rica, twee landen die bezocht zijn door Francesca Serafin, toerleider, programmamaker en expert op het gebied van Afrika, evenals de Republiek van Noord-Macedonië met Paolo Brovelli, programmamaker en expert op het gebied van het Nabije Oosten en Latijns-Amerika. Als laatste is er met het oog op de aankomende Olympische Spelen in 2020 aandacht voor Japan met Marco Restelli, journalist, blogger en Verre Oosten-deskundige, die ook zal spreken over Kerala en Tamil Nadu, of liever gezegd, het andere India.



