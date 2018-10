Sedus op de Orgatec 2018: Express your Genius

DOGERN, Duitsland, October 4, 2018 /PRNewswire/ --



De kantoormeubelvakbeurs Orgatec is altijd een bijzondere uitdaging, want voor de deelnemers is er veel te doen. Voor de standbouwers die de perfecte presentatie willen realiseren, voor de ontwerpers en ontwikkelaars die hun primeurs willen laten zien, voor het standpersoneel dat vijf dagen lang heel gemotiveerd en met de nodige kennis de klanten optimaal voorlichten en natuurlijk voor de bezoekers zelf die een alles omvattend overzicht willen krijgen.



Bij Sedus is het dit keer volledig anders. Ten minste wat de eerste punten betreft. Al maanden staat men klaar in de startblokken en kijkt iedereen prettig gespannen uit naar dit grote internationale evenement. De meer dan 1.300 msquared grote beursstand op de vaste plek in hal 8 wordt een architectonisch statement, een inspirerende kleurenwereld, een feelgood-oase en de plek waar de ergonomiepionier Sedus een nieuw hoofdstuk gaat schrijven in de bedrijfsgeschiedenis.



Express your genius - laat je creativiteit de vrije loop



Tijdens de Orgatec 2018 wordt het nieuwe Sedus-kleurconcept 2019+ toegepast en kunnen de bezoekers daarmee kennismaken. Dit kleurconcept zal niet alleen de toekomstige stoffen- en materiaalcollectie van alle Sedus-producten beïnvloeden.



Verschillende delen van de beursstand worden ingericht als eigen kleurenwerelden, die buiten de producten om ook doorlopen in de elementaire ruimtevlakken zoals plafond, wand en vloer en daarnaast ook licht en akoestiek en deze harmonieus samenvoegen. Op het centrale presentatieoppervlak kunnen de beursbezoekers net als in een creatieve workshop zelf aan de slag en eigen kleurenwerelden creëren, die bestaan uit een overvloed aan materialen, oppervlakken en structuren. Het nieuwe kleursysteem is zo geniaal eenvoudig, dat zelfs ervaren planners en kantoorvormgevers verrast zullen zijn door het resultaat.



"Express your Genius" gaat echter nog verder. Sedus houdt zich als techniekpionier en kantoormeubelexpert intensief bezig met het "kantoor van de toekomst" door de markt te bestuderen en te onderzoeken. Dat geldt met name op het gebied van kenniswerk en leeromgevingen. In samenwerking met experts uit pedagogiek, hersenonderzoek, psychologie, experimenteel onderzoek, communicatie, architectuur en design ontwikkelt Sedus toekomstveilige kantoorlandschappen die op basis van activiteiten en behoeften kunnen worden gewijzigd en de gebruikers de vrijheid bieden om hun talenten verder te ontwikkelen en deze optimaal te kunnen benutten.



Met een overvloed aan innovaties levert Sedus het bewijs dat deze moderne opvatting van werkomgeving en -methodiek een positief effect heeft. In het Sedus onderzoeks- en ontwikkelingscentrum is "Express your Genius" vandaag al tastbare werkelijkheid van creatieve designers en ontwikkelingsingenieurs.



Twaalf nieuwe producten



Op de Orgatec van dit jaar zal Sedus de vakwereld verrassen met in totaal twaalf nieuwe producten en productuitbreidingen. De belangrijkste daarvan zijn twee bureaustoelen voor moderne, flexibele werkplekken, een office-cube-systeem en een digitaal analysehulpmiddel voor de optimale benutting van kantoren en werkplekken. De gehele beursstand is uitgerust met de modernste techniek en laat als voorbeeld zien hoe mediatechniek en videoconferentie-installaties de dagelijkse gang van zaken efficiënter kunnen vormgeven. Sedus zal niet alleen als ergonomiepionier zijn geschiedenis voortzetten, maar tegelijkertijd ook zijn competentie als inrichtingsspecialist voor toekomstgerichte kantoorconcepten vergroten.



Productinformatie en foto's vindt u onder deze links: http://www.orgatec.com/ORGATEC/Press/Exhibitor-press-releases/index.php?aktion=pfach&p1id=kmorg1465&format=html&base=&tp=km8context&search=&pmid=km.kmorg1465_1538303199&start=0&anzahl=10&channel=org&language=e&archiv



