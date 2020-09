SDRPY in Nieuw Partnerschap voor Economisch Sterkere Jemenitische Vrouwen

RIYADH, 4 september 2020 /PRNewswire/ -- Het Saoedisch Ontwikkelings- en Wederopbouwprogramma voor Jemen (Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen, SDRPY) heeft een samenwerkingsmemorandum getekend met de Marib Girls' Foundation ter ondersteuning van diens visie, te weten het economisch sterker maken van vrouwen middels het project "Saba Project for the Economic Empowerment of Yemeni Women". Daarbij worden best practices gebruikt die Jemenitische vrouwen in staat stellen initiatieven te lanceren waarmee het lijden van vrouwen wordt verlicht en wordt gezorgd voor een behoorlijke levensstandaard voor hen. De Superviserend Ambassadeur van SDRPY, Mohammed Saeed Al Jabir, tekende het memorandum namens het Koninkrijk Saudi-Arabië, terwijl de President van de Marib Girls' Foundation, Yasmin Ali Al Qadhi, tekende voor Jemen.



"In feite is dit het eerste project in de provincie Marib of in de Republiek Jemen als geheel dat wij ondertekenen met een vrouw die leiding geeft aan vele projecten die zijn gericht op een betere economische positie voor Jemenitische vrouwen, alsook van jongeren, wiens vaardigheden hiermee ook verbeteren," verklaarde Al Jabir tijdens de ondertekening.



Al Jabir merkte op dat de Saba Enterprise Incubator die voor Marib werd voorbereid een exemplarische stap zal zijn in het verbeteren van de positie van jongeren in Marib, en uiteindelijk ook de rest van het land zal verrijken. De incubator zal nieuwe ideeën bevorderen en zakelijke praktijken die Jemenitische vrouwen stimuleren te presteren, zei hij, maar ook steun verlenen aan opkomende projecten met een zakelijke incubator die gebruikt kan worden als hoofdkwartier voor ondernemers.



"Deze samenwerking is gebaseerd op verschillende principes welke bedoeld zijn om de rol van de vrouw in Jemen en haar bijdrage aan de maatschappij te vergroten door steun te verlenen aan opstartende projecten en vrouwen toe te staan zelf projecten te lanceren en vrij ondernemer te worden," aldus Al Qadhi, eraan toevoegend dat gezamenlijke inspanningen om de creativiteit en innovatie die Jemenitische vrouwen gebruiken bij het uitvoeren en leiden van kleine projecten hen zal helpen succesvolle ondernemers in Jemen te worden.



"Dit is dan afgezien van het belichten van hun talenten," zei ze tevens, "eer betonen aan hun pioniersgeest, en de aandacht van besluitvormers vestigen op het integreren van concepten van empowerment in alle fasen van onderwijs."



In 2020 ontving Yasmin Al Qadhi de onderscheiding 'International Woman of Courage Award' van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij beschikt over veel ervaring in de ontwikkeling van maatschappelijke organisaties, vrijwilligerswerk en project management.



Het project omvat verder diverse vormen van ondersteuning, waarmee de stichting kan communiceren met internationale donoren voor meer fiscale efficiëntie. Verder zal het bijdragen aan de verhoging van het minimum loon van werkende vrouwen door voorrang te verlenen aan diegenen die aan het hoofd staan van een huishouding of die zorgen voor personen met bijzondere behoeften of voor ouderen.



SDRPY heeft al vele projecten uitgevoerd in vitale sectoren binnen de provincie Marib. Al Jabir benadrukte dat deze sectoren ontwikkelingsgeld zouden blijven ontvangen.



"De onderwijssector in Marib heeft ook steun ontvangen middels de bouw van verschillende scholen aan de Universiteit Saba University en een school voor hoogbegaafden, en het Saba University Bus Project dat vervoer faciliteert," voegde hij toe. "Tevens zijn er in de landbouwsector veel waterputten klaargemaakt, die de inwoners van de provincie Marib zullen dienen."



Ziekenhuizen en gezondheidscentra in Marib worden compleet voorzien van essentiele medische apparatuur, ambulances en volledig uitgeruste ICU's. Daaronder bevinden zich Marib General Hospital, 26th of September Hospital en Kara Hospital.



In de sector Water, Sanitatie en Hygiëne (WASH) heeft SDRPY schoon water toegankelijk en beschikbaar gemaakt met behulp van een aantal vloten watertankers en projecten voor het slaan en uitrusten van waterputten. SDRPY heeft onlangs een watercampagne gevoerd voor het bespuiten en ontsmetten van 14 districts in Marib ten bate van de volksgezondheid en ter voorkoming van de verspreiding van ziektes.



