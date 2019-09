Wereldwijde belegger in financiële dienstverlening, Apis Partners LLP, verwerft een aandeel in Tutuka

Tutuka en Apis Partners zullen samenwerken om hun klantenbestand uit te breiden en financiële inclusie te promoten in Afrika, het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika



DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten, 4 september 2019 /PRNewswire/ -- Tutuka kondigde vandaag aan dat de wereldwijde belegger in financiële dienstverlening, Apis Partners (als manager van Apis Growth Fund II) een meerderheidsaandeel in Tutuka heeft verworven. Apis verwierf hun belang van Paycorp, dat in 2015 in Tutuka investeerde, en het bedrijf geholpen heeft om hun internationale aanwezigheid te vergroten en meer dan drie keer te verdubbelen sinds hun initiële investering.



Tutuka is bekend om zijn unieke processor plus-model waarmee fintechs, mobiele portefeuilles, apps en banken in opkomende markten in staat gesteld worden om gemakkelijk Mastercard- en Visa-betaalproducten uit te geven, zoals fysieke of virtuele kaarten die gekoppeld zijn aan de waarden in de portefeuilles of accounts van hun klanten.



In 2019 heeft Tutuka programma's gelanceerd met klanten zoals Octopus in Hongkong, Grab in Azië, MTN in Afrika, en andere programma's in het Midden-Oosten en Latijns-Amerika.



Als belegger gericht op financiële diensten werd Apis aangetrokken tot Tutuka's sterke aanwezigheid in 19 opkomende markten, evenals het klantenbestand dat bestaat uit telecommunicatiebedrijven en portefeuilles die in die markten de snelst groeiende spelers in de financiële dienstverlening zijn.



Matteo Stefanel, Managing Partner en medeoprichter van Apis Partners, benadrukte dat "het mobiele ecosysteem van portefeuilles naar verwachting tot 2021 met meer dan 45% per jaar zal groeien, en wij zijn van mening dat Tutuka uitermate goed gepositioneerd is om te profiteren van deze groei terwijl het aanzienlijke waarde levert voor de eigenaren van dit ecosysteem."



"We zijn er trots op dat Apis een belegger is," aldus Rowan Brewer, CEO van Tutuka. "De opkomende markt is de plek waar de groei en innovatie in financiële diensten plaatsvindt en Apis zal bijdragen aan Tutuka's vermogen om fintechs, mobiele portefeuilles, apps en banken in staat te stellen om op een eenvoudige manier Mastercard- en Visa-kaarten en betaalproducten aan hun klanten te verstrekken. Dit is vaak de eerste keer dat deze klanten toegang hebben tot de miljoenen POS-terminals, ATM's en e-commerce sites die Mastercard en Visa accepteren. Dat is echte financiële inclusie en het is waar in de toekomst de snelste groei zal plaatsvinden. Daarom hebben het management en de medewerkers, als onderdeel van deze deal, een aanzienlijk belang in Tutuka behouden."



Over Tutuka



Tutuka (www.tutuka.com [http://bit.ly/tutuka-apis]) is een externe aanbieder van betaalmiddelen dat betalingen mogelijk maakt door de klanten van onze klanten in staat te stellen om met Mastercard- en Visa-kaarten en -producten te betalen. Tutuka stelt fintechs, mobiele portefeuilles, apps en banken in Afrika, Azië, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika in staat om virtuele en fysieke kaarten uit te geven alsmede andere betaalproducten van Mastercard en Visa. Tutuka's processor plus-model stelt onze klanten in staat om gemakkelijk, kosteneffectief en snel aan kaartsystemen gekoppeld te worden zonder de complexiteit en trage tijdlijnen die normaal geassocieerd worden met processors.



Over Apis Partners LLP



Apis Partners LLP (www.apis.pe [http://www.apis.pe/]) is een vermogensbeheerder van private equity die de groeifase van financiële diensten en bedrijven voor financiële infrastructuur ondersteunt in Afrika en Azië door hen te voorzien van eigen vermogen voor katalytisch groei. Het team van Apis Partners LLP bestaat uit meer dan 26 professionals met gespecialiseerde expertise in financiële diensten en technologie in groeimarkten. Apis Partners LLP is zich zeer bewust van de ontwikkelingsimpact dat het verstrekken van groeikapitaal voor financiële diensten in groeimarkten kan hebben, en daarom is financiële inclusie een kernprincipe van Apis Partners LLP's aanpak en investeringsmandaat.



