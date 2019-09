Hugo Raworth keert terug naar SitusAMC als Head of RERC Europe

LONDEN, 4 september 2019 /PRNewswire/ -- RERC, een SitusAMC-bedrijf, is trots om te mogen aankondigen dat Hugo Raworth naar de onderneming zal terugkeren. Hugo is gevestigd in Londen en zal als Managing Director toetreden tot RERC, waar hij leiding zal geven aan het Europese bedrijf van RERC. Hugo was van 2005 tot 2015 reeds werkzaam voor het bedrijf.



Als hoofd van RERC in Europa zal Hugo verantwoordelijk zijn voor de strategische richting en operationele uitvoering in de regio, gericht op het leveren van een reeks oplossingen, waaronder taxatiebeheer, taxatiebeoordeling en kredietwaarderingsdiensten.



"We zijn verheugd om Hugo wederom bij RERC en de hele SitusAMC-familie te mogen verwelkomen. Zijn expertise in de industrie en intieme kennis van ons bedrijf positioneer hem en het bedrijf om uitzonderlijke klantresultaten te blijven leveren." - Lisa Williams, Head of Europe, SitusAMC



"Hugo biedt een schat aan industriële kennis en connectiviteit voor klanten, wat hem de perfecte leider maakt om RERC strategisch uit te breiden als het belangrijkste taxatiebedrijf in Europa." - Brian Velky, Managing Director, Global Head of Valuation Advisory



"Onder Hugo's leiderschip in Europa zal RERC in staat zijn om zijn doelstelling verder voort te zetten of om het wereldwijde geïntegreerde platform voor Valuation Advisory Services (diensten voor taxatie-advies) aan bestaande en toekomstige institutionele klanten met schulden en aandelen, en hij zal toezicht houden op de driemaandelijkse bruto-activawaarden van ruim $300 miljard." - Ken Riggs, President van RERC



Hugo komt van JLL en keert terug naar SitusAMC waar hij, in Londen, zal dienen als Lead Director of Commercial Valuation Advisory. Naast zijn leidinggevende verantwoordelijkheden was Hugo ook verantwoordelijk voor bedrijfsontwikkeling en het ontwikkelen van nieuwe adviesrollen voor het team.



In zijn vorige functie bij SitusAMC was Hugo verantwoordelijk voor SitusAMC's Europese bedrijfsvoering en het toezicht houden op de creatie van bankplatforms, de waardering van onroerend goed-leningen en due diligence, vermogensbeheer en -uitwerking, en due diligence voor de herkomst van leningen alsmede de verzekeringstechnische verplichtingen.



"Ik ben verheugd om terug te keren naar RERC en SitusAMC," zei Hugo. "Met een uitgebreid aanbod, een getalenteerd en groeiend team, en innovatieve technologieën en systemen, bevinden we ons in een geweldige positie om onze klanten te helpen om hun doelen te realiseren en ons bedrijf te laten groeien.



Hugo zal op 1 oktober in zijn nieuwe functie van start gaan en rapporteren aan Brian Velky.



