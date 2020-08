Ecolog kondigt de opening aan van haar COVID-19 Walk-In Test Centrum op Eindhoven Airport

- Ecolog biedt in samenwerking met Pro Health Medical reizigers en particulieren de mogelijkheid om een RT-PCR-test uit te voeren en de resultaten op dezelfde dag te ontvangen *.



- Ecolog's Rapid Screening & Diagnostics-faciliteit wordt vanaf vandaag geopend en is gericht op het verbeteren van het gemak voor de klant en de openbare veiligheid.



- De digitale interface van Ecolog is ingesteld om de klantervaring en efficiëncy van het hele testproces te verbeteren door de registratie, de analyse en de logistiek te integreren in één digitaal platform.



DÜSSELDORF, Duitsland, 4 augustus 2020 /PRNewswire/ -- Ecolog Deutschland, onderdeel van Ecolog International Group, is een toonaangevende wereldwijde leverancier van geïntegreerde diensten, snelle respons en mobiele infrastructuur, technologie, milieuoplossingen, logistiek, screening en diagnostiek. Ecolog en Pro Health Medical hebben de opening van een COVID-19 testcentrum op Eindhoven Airport, Luchthavenweg 59. Het teststation biedt reizigers en particulieren heel eenvoudig een mogelijkheid om een COVID-19 RT-PCR-test uit te voeren en om de resultaten elektronisch nog op dezelfde dag te ontvangen als het monster is genomen*.



https://mma.prnewswire.com/media/1223388/Ecolog_COVID_19_Walk_In_Test_Center.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1223388/Ecolog_COVID_19_Walk_In_Test_Center.jpg]



Toen de grenzen weer opengingen en mensen opnieuw reisden om hun vakantie in het buitenland door te brengen, zagen Europa en andere landen over de hele wereld een duidelijke toename van het aantal infecties. Wetenschappers hebben gewaarschuwd voor het risico van een tweede COVID-19-golf en hebben de samenleving verzocht voorzichtig te blijven. Sommige landen hebben een verplichte COVID-19-test voor reizigers geïmplementeerd voordat ze aan boord gaan van een vliegtuig of bij aankomst vanuit bepaalde bestemmingen. De COVID-19-testfaciliteit van Ecologs is bedoeld om de luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en overheden te ondersteunen bij hun inspanningen om hierin met succes de veiligheid te waarborgen.



Ali Vezvaei, Group CEO van Ecolog International, zei over de inhuldiging van de COVID-19-testfaciliteit van Ecolog: "De goedkeuring van het rijexamen door het publiek wordt beschouwd als een van de meest effectieve manieren om deze pandemie te bestrijden. Om dat te kunnen doen, moet het testen naar mensen toe komen en het moet betaalbaar worden. Dat is de missie die we hebben gesteld voor onze Eco-Care (TM) -divisie. "



Theodoor Scheepers, CEO van Pro Health Medical voegde toe: "Ons partnerschap met Ecolog, een toonaangevende wereldwijde organisatie met een ontwrichtende oplossing om de pandemie te bestrijden, stelt ons in staat om snel geavanceerde diagnostische diensten aan te bieden als integraal onderdeel van een goed ontworpen oplossing."



Ecolog, in samenwerking met Pro Health Medical, biedt een door het RIVM geregistreerd COVID-19 laboratoriumtest aan, zowel aan reizigers als particulieren, tegen een betaalbare prijs. Afspraken kunnen online worden gepland op www.ecolog-testcenter.com, of rechtstreeks bij de testfaciliteit.



* Testresultaten zijn beschikbaar op dezelfde dag dat het monster is genomen (in meer dan 99% van alle gevallen). Dit met toepassing van hetgeen in onze voorwaarden hierover is vastgelegd.



Contactgegevens



Ecolog Deutschland Phone.: +31 (0) 625751991 press@ecolog-international.com [mailto:press@ecolog-international.com] www.ecolog-international.com [http://www.ecolog-international.com/]