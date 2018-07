SAI Global en ERM gaan internationaal strategisch partnerschap aan voor innovatie op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid

Toonaangevende verkoper van EHS-softwareoplossingen gaat samenwerking aan met wereldwijde EHS-consulent om een ecosysteem op te zetten voor innovatie en levering van best practice voor EHS.



CHICAGO, 4 juli 2018 /PRNewswire/ -- SAI Global, een toonaangevende leverancier van risicomanagementoplossingen, en Environmental Resources Management (ERM), wereldwijd toonaangevend in consultancy op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid (environmental, health and safety - EHS), hebben vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd om de best mogelijke technologie voor de EHS-markt aan te kunnen bieden.



Door middel van toonaangevende risicosoftware, waaronder een uitgebreid EHS risicoaanbod, samen met de diepgaande domeinkennis en best practices op het gebied van software-implementatie van ERM, zal het nieuwe partnerschap zorgen voor technologie en expertise, en het zal de innovatieve en best-practice EHS-oplossingen die aan klanten worden geleverd naar een hoger plan tillen.



"Onze klanten vertrouwen erop dat wij hen helpen bij het leiding geven aan hun EHS-transformatie, en onze samenwerking met ERM draagt bij aan onze missie om daadwerkelijke innovatie met behulp van best practices te ontwikkelen", zei de CEO van SAI Global, Peter Granat. "Met deze overeenkomst kunnen onze klanten profiteren van daadwerkelijke expertise, waarbij ze tijd naar waarde creëren, samen met een ecosysteem voor innovatie, inclusief markteducatie, klantervaring en best practices om hen te helpen bij hun voortuitgang, en om betere EHS-uitkomsten te bouwen.



"Wij werken al meer dan 40 jaar met klanten van over de hele wereld in een groot aantal sectoren, waarbij we hen helpen de risico's op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid en de sociale impact te begrijpen en managen", zei Shawn Doherty, Global Head of Digital Business & Transformation bij ERM. "Door expertise te delen en onze diepgaande branche-ervaring toe te passen in ons werk met onze partners, hebben wij veel klanten kunnen helpen hun EHS-activiteiten te verbeteren. Wij zijn erg blij dat wij SAI Global hebben kunnen toevoegen aan het ecosysteem van vertrouwde partners waarmee we samenwerken om onze klanten beter te kunnen bedienen op hun digitale EHS-traject."



"Samenwerking en strategische partnerschappen in de EHS-markt spelen een belangrijke rol bij het beter bedienen van klanten, door talent, expertise en technologie samen te voegen", zei David Metcalfe, CEO van het onafhankelijke analysebedrijf Verdantix. "Het verstevigen van banden tussen organisaties zoals ERM en SAI Global zorgt voor samenwerking en innovatie, en zo kunnen zij diensten en oplossingen aanbieden waarmee hun klanten regelgevende en financiële risico's beter kunnen beheren, en naleving en efficiëntie kunnen bevorderen".



Over SAI Global



Bij SAI Global helpen wij organisaties om op een proactieve manier risico's te beheren om vertrouwen te creëren, en zakelijke uitmuntendheid, groei en duurzaamheid te realiseren. Onze geïntegreerde oplossingen voor risicobeheer bestaan uit een combinatie van de beste capaciteiten, en dienstverlenende en adviserende vaardigheden die van kracht zijn binnen de gehele levenscyclus waardoor bedrijven zich op andere zaken kunnen richten. Samen stellen deze instrumenten en kennis klanten in staat een geïntegreerd overzicht van het risico te verkrijgen.



Wij hebben een wereldwijd bereik met locaties in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en het Pacifisch gebied. Ga voor meer informatie naar www.saiglobal.com [http://www.saiglobal.com/].



Over ERM



ERM is een internationaal toonaangevend bedrijf op het gebied van milieu, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid met meer dan 4500 consultants die in meerdere branches in meer dan 140 landen werken. De gespecialiseerde zakelijke praktijk van ERM Information Solutions is het meest ervaren EHS-team voor Informatie en Duurzaamheid op de markt, en wordt al jarenlang op deze wijze erkend door onafhankelijke analisten. Wij zorgen dat onze klanten een volledige dienstverlening krijgen voor de ontwikkeling van hun informatie-oplossingen, van strategieontwikkeling tot de selectie en opzet van oplossingen voor de implementatie van dienstverlening en langdurige ondersteuning. ERM zorgt al meer dan 20 jaar dat klanten de informatie over EHS die zij nodig hebben ontvangen, op alle zakelijke en functionele gebieden aangaande EHS en duurzaamheid. ERM zorgt voor waardetoevoeging voor klanten door middel van een brede ervaring op het gebied van domeinen, zakelijke processen en technische oplossingen, samen met objectief en eerlijk advies. Zo helpen wij te garanderen dat klanten veiligere en duurzame activiteiten uitvoeren met een betere prestatie en minder risico.



Ga voor meer informatie naar www.erm.com [http://www.erm.com/].



