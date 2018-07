Indigenous AIDS Conference luid AIDS 2018 Amsterdam in

VANCOUVER, Brits-Columbia, July 4, 2018 /PRNewswire/ --



Wereldwijd HIV-respons is afhankelijk van het opnemen van inheemse volkeren



De International Indigenous Working Group on HIV & AIDS (IIWGHA) kondigt aan dat het op 21-22 juli, tijdens de International AIDS Conference, de 7e Annual International Indigenous Pre-conference on HIV and AIDS en de Indigenous Peoples Networking Zone zal hosten. De International AIDS Conference zal van 23-27 juli in Amsterdam gehouden worden.



Het Canadian Aboriginal AIDS Network (CAAN), de International Indigenous HIV and AIDS Community (IIHAC) en andere vertegenwoordigers uit Canada, Amerika, Mexico, Bolivia, Chili, Guatemala, Australië, Nieuw-Zeeland en vele andere landen, zullen samenkomsten organiseren variërend van schadebeperkende regimes tot leiderschapsbehartiging, presentaties over klinische cases, levendige paneldiscussies, keynote-toespraken, en culturele uitwisselingen.



De Indigenous-preconferentie heeft als thema het bouwen van bruggen over de hele wereld en het samenbrengen van de sterke punten van inheemse volkeren zodat ze hun rechtmatige plek op het internationale toneel kunnen innemen. Het is een kans voor inheemse volkeren en hun bondgenoten van over de hele wereld, om verstandige en veelbelovende praktijken met elkaar te delen, om van elkaar te leren en om relaties op te bouwen tussen continenten, culturen, tradities en talen.



"Het evenement van dit jaar zal de aanwezigen uitdagen om bruggen te bouwen waardoor leidinggevende, wetenschappelijke en maatschappelijke partnerschappen ontstaan die pleiten voor inheemse volkeren en hen de kracht geven om de leiding te nemen," aldus Ken Clement, IIWGHA-medevoorzitter voor Canada. "Ons doel is om, met de betekenisvolle betrokkenheid van inheemse volkeren, er voor te zorgen dat de wereld samenwerkt - niet alleen om HIV in inheemse gemeenschappen aan te pakken, maar ook om onze cruciale rol te vervullen bij het dichten van wereldwijde tekortkomingen."



Nederland is al lange tijd een voorvechter van diversiteit en integratie. En hierdoor zal een stimulerende ruimte voor samenwerking geboden worden, wat op zijn beurt een krachtig boost zal geven aan de wereldwijde respons op hiv en aids, onder leiding van inheemse bevolkingsgroepen. Amsterdam is ook een van de eerste steden die de wereldwijde 90-90-90 HIV-doelen bereikt heeft.



"90-90-90 is niet genoeg om de voortdurende overdracht te stoppen. Het bereiken van inheemse bevolkingsgroepen is de laatste stap om nieuwe infecties te voorkomen, wat nog steeds 's werelds grootste uitdaging is," aldus Marama Mullen (Pala), IIWGHA-medevoorzitter voor Nieuw-Zeeland en voorzitter van IIHAC.



International Indigenous Pre-conference on HIV & AIDS 2018 De Nieuwe Liefde Da Costakade 102, 1053 WP Amsterdam, Nederland 21-22 juli 2018



Meer informatie of gratis aanmelden, http://bit.ly/iipcha2018



Over IIWGHA iiwgha.org [http://www.iiwgha.org/about/vision-and-mission ]



Meer dan twee decennia lang werken inheemse volkeren en leiders over de hele wereld samen om de International Indigenous Working Group on HIV & AIDS samen te stellen om één stem te vormen voor inheemse volkeren in een collectieve actie tegen HIV en aids. Zij doen dit door partnerschappen aan te gaan met overheden, inheemse leiders, onderzoeksinstellingen, en AIDS-organisaties. IIWGHA biedt inheemse leiders een mogelijkheid om ervaringen en kennis over HIV en AIDS te delen, uit te wisselen, en om hoop en verandering binnen hun eigen gemeenschap te bevorderen.



Interviews met IIWGHA-woordvoerders, plaatselijke vertegenwoordigers en gastsprekers uit verschillende landen, zoals hierboven vermeld, zijn beschikbaar



MEDIA-AFBEELDINGEN [http://bit.ly/iipcha2018media ] MEDIA-INFORMATIEBLAD [http://bit.ly/iipcha2018media ]







