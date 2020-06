Saoedi-Arabië zet proactieve ontwikkelingsmaatregelen in Jemen voort tijdens COVID-19-pandemie

ADEN, Jemen, 4 juni 2020 /PRNewswire/ -- Sinds SDRPY in mei 2018 voor het eerst naar Jemen kwam, heeft het programma gezondheids-, milieu- en andere crisissen aangepakt met ontwikkelingsprojecten en initiatieven in samenwerking met de overheid en plaatselijke autoriteiten van Jemen. Het doel is om door het delen van ervaringen met de relevante internationale en lokale organisaties tot de beste acties te komen waar de burgers van Jemen direct baat bij hebben. De behoeften in Jemen groeien vanwege de COVID-19-pandemie en daarom zet SDRPY het werk voort.



SDRPY-projecten helpen de standaarden op gebied van gezondheid en milieu te verbeteren en beperken de verspreiding van het coronavirus. Ze voorzien ziekenhuizen en medische centra van moderne laboratoriumapparatuur en zorgen voor medicijnen en voorraden. Projecten die de gezondheidssector van Jemen ondersteunen, de frontlinie in de strijd tegen de pandemie, bouwen tevens aan het vermogen van de Jemenieten om te voorzien in medische zorg voor hun landgenoten. SDRPY heeft het mogelijk gemaakt dat medische diensten patiënten niet alleen in de steden, maar ook in afgelegen gebieden bereiken. Projecten op eilanden en in plattelandsgebieden hebben medische behandeling voor iedereen gefaciliteerd, ook voor patiënten die nooit eerder toegang hadden tot dergelijke dienstverlening.



SDRPY heeft, in anticipatie op het eerste geregistreerde geval van COVID-19 in Jemen, een preventie- en sterilisatiecampagne gestart met het Ministerie van gezondheid in Jemen en het Cleaning Fund in het gouvernement Hadhramaut. Dit hield in het sproeien en steriliseren van openbare ruimten, markten en woongebieden, en in steden aan de kust, beginnend bij Mukalla.



Medische projecten in Socotra omvatten het herstel en de uitrusting van het kraamzorg- en kinderopvangcentrum, het Nogid-gezondheidscentrum en het Amadhen-gezondheidscentrum alsook het ontwerp van het 9000 vierkante meter tellende Socotra-ziekenhuis met 95 bedden. In het gouvernement Al-Mahra heeft het programma een nierdialysecentrum gebouwd en uitgerust en een IC-afdeling en operatiegebouw opgezet voor het Al-Ghaydah Central Hospital. Het werk dat SDRPY in Aden doet, omhelst het uitrusten van het dialysecentrum, het leveren van een ontziltingsinstallatie en medische apparatuur aan het Republican Hospital, herstel van het Aden General Hospital en het opzetten van het cardiologiecentrum. In het gouvernement Hajjah heeft het programma het gezondheidscentrum op het eiland Al-Fasht ingericht en uitgerust en voorzien van een volledig uitgeruste ambulance in Hayran. Hadhramaut heeft 5 moderne ambulances gekregen en in het gouvernement Marib zijn intensive care-centra uitgerust door SDRPY. Daarnaast zijn er ambulances geleverd aan het Kara General Hospital, 26th of September Hospital en het Marib Authority Hospital.



In de tijdelijke hoofdstad Aden heeft opgehoopt afval de verspreiding van ziekte veroorzaakt. SDRPY heeft hierop gereageerd door in te grijpen met apparaten en voorzieningen voor het verwijderen van afval door middel van een plan dat is opgesteld met maatschappelijke en officiële gemeentelijke instanties. In de eerste maand van de campagne, Beautiful Aden, nu in de tweede fase van het 3 maanden durende project, is 222% verwijderd van de totale hoeveelheid afval die volgens de verwachtingen in de eerste fase zou worden verwijderd. De campagne heeft 120.155 directe en 341.744 indirecte begunstigden in het gouvernement gediend. Dit was meer dan de vastgestelde doelen door verwijdering van 21.755 m3 afval die zich in de straten en wijken van Aden had opgehoopt. Het gestelde doel was om 9000 m3 afval te verwijderen.



SDRPY-projecten dragen tevens bij aan het verkleinen van de risico's die gepaard gaan met het gebruik van verontreinigd water en het voorkomen van bepaalde ziekten waaronder cholera. SDRPY blijft watertankers leveren, bronnen graven en de watersector ontwikkelden door middel van diverse projecten om zo de dreiging van COVID-19 en andere epidemieën en ziekten aan te pakken.



Door middel van landbouw- en visserijprojecten heeft SDRPY de impact van de huidige crisis op gezinnen en gemeenschappen in Jemen verkleind door versterking van de voedselproductie. Het programma heeft de voedselveiligheid vergroot, capaciteit opgebouwd en efficiëntie in lokale gemeenschappen verbeterd zodat men beter opgewassen is tegen de COVID-19-pandemie.



Een cruciale factor waarmee SDRPY in het noodresponsplan rekening houdt, is de klimaatcrisis in Jemen. Het programma ziet deze crisissen onder ogen om ontwikkelingswerk te faciliteren en de inwoners van Jemen te steunen in getroffen gebieden die slachtoffer zijn van klimaatgerelateerde gevaren.



