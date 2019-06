China International Capital Corporation breidt zijn adviesdiensten inzake investeringsbankieren in de VS uit

NEW YORK, 4 juni 2019 /PRNewswire/ -- CICC US Securities, de Amerikaanse makelaar/handelaar van China International Capital Corporation ("CICC"), heeft vandaag aangekondigd dat het zijn strategische adviesactiviteiten uitbreidt met de aanwerving van Zahid Ahmed als algemeen directeur in zijn kantoor in New York. De heer Ahmed zal zich richten op het verstrekken van advies aan consumentenbedrijven en private equity-bedrijven.



"De toevoeging van een algemeen directeur van Zahid's kaliber aan ons team is een weerspiegeling van de voortdurende inzet van het bedrijf om onze aanwezigheid in Noord-Amerika te vergroten en onze grensoverschrijdende adviesmogelijkheden te verbeteren", aldus Steven Foland, hoofd bankwezen bij CICC US Securities. "Wij kijken ernaar uit om de aanwezigheid van Zahid op de markt en zijn aanzienlijke expertise in de consumentensector te benutten om verder te kunnen voldoen aan de behoeften van onze klanten."



De heer Ahmed heeft 19 jaar ervaring in investeringsbankieren. Voordat hij CICC US Securities vervoegde, was de heer Ahmed algemeen directeur bij Perella Weinberg Partners in New York. De heer Ahmed was 10 jaar senior lid van het adviesteam van Perella Weinberg en de Consumer and Retail Group. Terwijl hij bij Perella Weinberg werkte, leidde de heer Ahmed de retailactiviteiten betreffende investeringsbankieren in Noord-Amerika. Eerder in zijn carrière werkte hij bij Trimaran Capital Partners en Deutsche Bank. De heer Ahmed begon zijn carrière in investeringsbankieren bij Goldman Sachs.



De heer Ahmed behaalde een Bachelor of Arts in Economie van Vassar College, waar hij afstudeerde met onderscheiding en hij werd verkozen tot Phi Beta Kappa; hij heeft een Master in Business Administration van Harvard Business School.



Over China International Capital Corporation Limited



China International Capital Corporation Limited (CICC, 3908.HK) is China's eerste joint venture investeringsbank. Sinds zijn oprichting in 1995 heeft CICC zich altijd ingezet voor het leveren van hoogwaardige financiële diensten met toegevoegde waarde aan onze klanten. Wij hebben een full-service zakelijk model ontwikkeld dat bestaat uit investeringsbankieren, aandelen, FICC, vermogensbeheer en investeringsbeheer op basis van solide onderzoek. Naast ons hoofdkantoor in Beijing hebben wij dochterondernemingen gevestigd op het vasteland van China, filialen in grote steden, waaronder Shanghai en Shenzhen, en meer dan 200 effectenkantoren in 28 provincies en gemeenten in heel China. Voorts heeft CICC zich ook actief gericht op buitenlandse markten met kantoren in Hong Kong, New York, Singapore, Londen, San Francisco en onlangs Frankfurt om klanten op zowel binnenlandse als buitenlandse markten te helpen hun strategische doelstellingen te verwezenlijken.



CONTACT: Xiaoxiao Zhang, + 8610-6505-1166 Ext. 1786, zhangxx@cicc.com.cn